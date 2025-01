Algérie: Assurance - Signature d'une convention cadre entre la CNMA et la NESDA

Alger — La Caisse Nationale de la Mutualité Agricole (CNMA) et l'Agence Nationale de Développement et d'Appui de l'Entrepreneuriat (NESDA), ont signé, mardi à Alger, une convention cadre de partenariat et d'assurance, selon un communiqué de la CNMA.

La convention vise à "encourager les jeunes startups en matière d'entrepreneuriat et la création des activités, notamment celles en relation avec le secteur agricole", lit-on dans le communiqué.

Elle "s'aligne avec la stratégie du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche pour le développement du secteur, et permettra à la CNMA de faire valoir sa plus-value pour la mise en place d'un environnement favorable à la pérennisation et au développement de l'activité des jeunes porteurs de projet dans le cadre du dispositif de la NESDA".

Cette démarche s'inscrit dans la vision de la CNMA "en tant qu'assureur Conseil, notamment dans la prévention et la gestion des risques", poursuit le communiqué.

La signature a eu lieu au siège de la CNMA à Alger, par son directeur général, Cherif Benhabiles, et le directeur général de la NESDA, Bilel Achacha.