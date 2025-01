Afrique: Fatma Thabet Chebbi à la tête de la délégation tunisienne au Sommet de l'Énergie en Tanzanie

Sur mandat du Président de la République, Fatma Thabet Chebbi, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a pris part à l'ouverture des travaux du Sommet de l'Énergie, qui s'est tenu à Dar Salaam, en Tanzanie, les 27 et 28 janvier 2025.

Ce sommet, organisé sur deux jours par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Union africaine, s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Mission 300", lancée en avril 2024. Cette initiative vise à promouvoir les investissements dans les infrastructures énergétiques et à mobiliser des financements pour accélérer l'électrification du continent africain.

La ministre a souligné l'importance capitale de ce sommet, qui joue un rôle essentiel dans la consolidation de la coopération africaine et l'élaboration d'une vision commune pour fournir de l'électricité à près de 300 millions de personnes d'ici 2030. Cette action, urgente et réalisable, devrait non seulement créer de nouvelles opportunités d'emploi, mais aussi stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté en Afrique.

Dans son allocution, Fatma Thabet Chiboub a insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats et l'intégration entre les gouvernements, le secteur privé, ainsi que les organisations régionales et internationales. Elle a appelé à la mobilisation des ressources humaines, financières et technologiques pour atteindre ces objectifs, réaffirmant l'engagement du gouvernement tunisien à soutenir toute initiative visant à renforcer la coopération africaine et à exploiter l'expertise tunisienne, en particulier dans le domaine du développement des infrastructures énergétiques, au bénéfice de tous.

La ministre a également rappelé que la Tunisie met en oeuvre les principales lignes directrices de sa stratégie énergétique nationale pour réduire ses émissions de carbone et atteindre les objectifs de développement durable. Cette approche vise à positionner la Tunisie comme un acteur régional clé, notamment dans la production d'énergie renouvelable, en s'appuyant sur ses ressources naturelles abondantes et en contribuant activement à l'électrification de l'Afrique.

Elle a présenté les réalisations de la Tunisie dans ce domaine, en particulier les succès de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et de STEG International Services. Depuis sa création en 2006, cette entité a installé près de 200 projets d'électrification dans 29 pays d'Afrique subsaharienne, contribuant ainsi à la construction et à l'exploitation de 40 000 kilomètres de lignes électriques, et permettant ainsi de raccorder plus de 400 000 foyers aux réseaux électriques.

La quatrième édition du Sommet de l'Énergie a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, près de 27 présidents et premiers ministres, ainsi que des ministres responsables de l'énergie. En tout, 1 300 participants, dont 172 représentants du secteur privé, ainsi que des organisations donatrices telles que l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, des experts et des représentants de la société civile, ont assisté à l'événement, soulignant l'engagement politique nécessaire pour accélérer les efforts d'électrification en Afrique. Il est à noter qu'environ 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, représentant ainsi 83 % du déficit énergétique mondial.