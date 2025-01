Afrique: Foot - CAN 2025 - La Tunisie en mesure d'aller en huitièmes de finale

Plusieurs techniciens s'accordent à dire que les chances de l'équipe nationale tunisienne de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, sont grandes.

Le tirage au sort, effectué lundi soir à Rabat, a placé la Tunisie dans le groupe C, aux côtés du Nigeria, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Toutefois, ces chances dépendent d'une approche sérieuse envers chaque adversaire, du choix judicieux des joueurs, et d'une préparation optimale à tous les niveaux.

Mohamed Mkacher, entraîneur de l'Étoile Sportive du Sahel, a déclaré à l'Agence Tunis-Afrique Presse (TAP) que les six groupes issus du tirage au sort sont équilibrés. Il estime qu'il n'y a plus de groupes faciles ou difficiles, en raison de la réduction des écarts entre les sélections. « L'ère où une seule équipe dominait la scène africaine est révolue ».

Mkacher a souligné qu'avec l'expérience et la tradition des compétition continentales dont bénéficie l'équipe de Tunisie, ses chances de passer en huitièmes de finale sont solides. « La sélection nationale pourrait même terminer première de son groupe », a-t-il ajouté.

« Sur le papier, le Nigeria est notre principal rival pour la première place, mais compte tenu de ses performances lors des qualifications, il reste possible de le surprendre », a-t-il encore affirmé.

Le technicien a, également, mentionné que la nomination d'un staff technique tunisien à la tête de l'équipe nationale permettrait de gagner beaucoup de temps, grâce à sa connaissance des joueurs et de leurs capacités. Il a néanmoins souligné l'importance de bien se préparer pour ce tournoi afin d'assurer une performance à la hauteur des attentes.

Mkacher a conclu en affirmant que cette édition de la CAN pourrait réserver des surprises, avec l'émergence de sélections qui ne sont pas favorites au départ, mais qui pourraient jouer le rôle d'outsiders et déjouer les pronostics.

Selon lui, la vérité du terrain reste l'élément décisif dans ce genre de compétition, laissant la porte ouverte à tous les scénarios possibles.

Pour sa part, Lassad Dridi, entraîneur du Club Sportif Sfaxien, fraichement nommé, a indiqué à la TAP que le groupe de la Tunisie est globalement abordable, surtout que des sélections comme la Tanzanie ou l'Ouganda n'ont pas une grande tradition en CAN, contrairement à la Tunisie et au Nigeria, principaux favoris pour la qualification.

« Les Super Eagles » du Nigeria possèdent des joueurs de très haut niveau, évoluant dans les plus grands championnats européens et capables de faire la différence, a-t-il estimé.

Dridi a ajouté que, malgré la période de transition que traverse l'équipe nationale tunisienne, son expérience et son héritage footballistique dans cette compétition lui permettent de réaliser un bon parcours. Selon lui, la Tunisie et le Nigeria ont de bonnes chances d'atteindre les huitièmes de finale.

Anis Ayari, ex-international tunisien et vainqueur de la CAN 2004 avec les Aigles de Carthage, voit, quant à lui, que le groupe C semble, en théorie, à la portée de la Tunisie. Toutefois, précise-t-il, une préparation sérieuse est nécessaire afin d'éviter de voir le scénario catastrophique de la dernière édition en Côte d'Ivoire, où l'équipe tunisienne avait été éliminée dès le premier tour, se répéter. Il a, également, souligné que la situation actuelle du football tunisien impose une approche réaliste et réfléchie.

Ayari a appelé à hâter la désignation d'un nouveau staff technique national et à sélectionner les joueurs les plus méritants, qu'ils soient expatriés ou issus du championnat local.

Il a noté que le Nigeria serait le concurrent le plus redoutable de la Tunisie au premier tour, en raison de la qualité technique élevée de ses joueurs par rapport à l'Ouganda et à la Tanzanie, pour conclure que malgré les circonstances exceptionnelles traversées par l'équipe, la qualification pour les huitièmes de finale semble accessible.

Pour rappel, la Tunisie a hérité du Nigeria, de l'Ouganda et de la Tanzanie, lors de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc-2025 (Groupe C), à la lumière du tirage au sort effectué lundi soir à Rabat.

Le onze national ouvrira face à l'Ouganda à Rabat, avant d'affronter le Nigeria à Fès puis la Tanzanie à Rabat.

La phase finale de la CAN aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Les matches se dérouleront dans six villes et neuf stades.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes des six groupes, se qualifieront pour les huitièmes de finale.