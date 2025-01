Togo: Une politique de santé ambitieuse

Le président Faure Gnassingbé a récemment inauguré deux nouveaux centres sanitaires dans la ville de Kara, au nord du Togo.

Ces infrastructures modernes viennent renforcer le réseau sanitaire national et témoignent de la volonté du chef de l'État de transformer le secteur de la santé pour en faire un pilier du développement social et économique du pays.

Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde du système de santé, axée sur trois grands objectifs :

- La modernisation des infrastructures existantes : plusieurs hôpitaux ont été rénovés pour offrir des équipements de pointe et des services adaptés aux besoins des populations.

- La création de nouveaux établissements : des centres de santé modernes comme ceux inaugurés à Kara permettent de rapprocher les services de santé des populations, particulièrement en zone rurale.

- L'instauration de la couverture sanitaire universelle (CSU) : l'objectif est de garantir l'accès à des soins de qualité pour tous les Togolais, indépendamment de leur condition économique.

Les deux centres inaugurés à Kara sont équipés d'installations répondant aux standards internationaux. Ils s'inscrivent dans le cadre du Programme de renforcement du système sanitaire lancé par les autorités avec le soutien de partenaires internationaux.

L'inauguration de ces infrastructures s'inscrit dans une stratégie plus large visant à atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030, un objectif central du gouvernement.

Cette démarche inclut : la gratuité des soins pour les plus vulnérables, l'extension des services d'assurance maladie, à travers des programmes comme l'Assurance Maladie Universelle (AMU), le recrutement et la formation de personnel médical qualifié, pour répondre à la demande croissante de soins de qualité.

Pour les habitants de Kara et des régions environnantes, ces nouveaux centres sanitaires représentent un soulagement. En effet, jusque-là, les patients devaient parcourir plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Lomé pour accéder à certains soins spécialisés. Désormais, ils peuvent bénéficier d'un accès plus rapide et plus économique aux services médicaux.

La santé, un levier de développement

Pour Faure Gnassingbé, la santé n'est pas seulement une priorité sociale, mais également un levier de développement économique. Un système de santé efficace contribue à réduire les inégalités sociales, à accroître la productivité des populations et à attirer des investissements étrangers, notamment dans le secteur pharmaceutique et médical.

L'inauguration des centres de santé de Kara illustre la détermination du gouvernement à bâtir un système de santé moderne, inclusif et accessible. Ces réalisations témoignent d'une vision stratégique qui place la santé au coeur des priorités nationales, avec pour ambition de garantir à chaque Togolais une vie plus saine et plus épanouie.