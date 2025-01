Sénégal: Matam - Des consultations citoyennes sur la loi d'orientation agro-sylvo pastorale

Matam — Des consultations citoyennes sur la révision de la Loi d'orientation agro-sylvo pastorales (LOASP) ont été ouvertes, lundi, à Matam pour une durée de deux jours.

Le Secrétaire d'Etat aux coopératives agricoles et à l'encadrement paysan, Alpha Ba a présidé la cérémonie d'ouverture de ces rencontres réunissant producteurs et représentants de l'Etat dont le gouverneur de la région, Said Dia.

« La tenue de ces consultations se justifie par le fait que nous voulons certes la réactualisation de la loi, (...) mais aussi, qu'au-delà des techniciens, nous voulons une plus grande implication des citoyens », a dit M. Bâ.

Selon lui, la réactualisation de la loi permettra de matérialiser les préoccupations de tous les acteurs du secteur primaire.

Des conventions entre le Programme d'appui au développement agricole et rural (PADAER 2) et six organisations paysannes de Kanel, Matam et Ranérou ont été signées en marge de la cérémonie.

Ces conventions vont concerner quelque 2 mille trois cent 37 producteurs de la zone pour un montant global de 727 millions de francs, a-t-on appris lors de la signature.

»La signature de ces conventions entre dans le cadre de nos ambitions communes de réduire la pauvreté rurale et de pouvoir assurer la croissance économique durable et inclusive », a expliqué le Secrétaire d'Etat aux coopératives agricoles et à l'encadrement paysan.

Alpha Ba a aussi signalé que les organisations bénéficiaires ont été sélectionnées à travers une « démarche participative, inclusive et transparente », raison pour laquelle les conventions ont été signées devant les acteurs du monde rural, a-t-il précisé.