Quatre projets ont été sélectionnés suite à l'appel à participation pour la 3ème édition 2024-2025 du programme d'accompagnement EdTech « Yallab », lancé en novembre 2024. Les projets sélectionnés « Noran et le Temple des mystères », « Héros de Tunisie », « EduSphère » et « Au conte! Au jeu! » ont été retenus pour leur vision pédagogique, la qualité de leurs expériences proposées, et l'originalité de leur contenu numérique. Ces projets qui consistent notamment en des jeux de société à impact se distinguent également par la pertinence de leurs contenus culturels, civiques et interculturels, en adéquation avec le système éducatif public tunisien, tout en proposant un contenu en français et/ou en arabe avec une perspective plurilingue.

Destiné aux entrepreneurs, start-ups, Tech-entrepreneurs, Edu-preneurs, sociétés de production et de postproduction, ce laboratoire d'éducation numérique vise à promouvoir des solutions éducatives innovantes.

Les projets retenus bénéficieront d'un accompagnement financier et technique personnalisé, d'un encadrement par des experts éducatifs, ainsi que de l'opportunité de tester leurs prototypes en conditions réelles. Des rencontres avec l'écosystème EdTech international sont également prévues.

L'édition Yallab 2024/2025 s'inscrit dans le cadre du projet « Amélioration et Renforcement Linguistique des élèves en Tunisie », lancé le 1er janvier 2024 pour une durée de quatre ans.

Après les éditions de 2019 et 2022, le programme Yallab, initié par l'Institut Français de Tunisie (IFT) et cofinancé par l'Union européenne en Tunisie et l'Agence Française de Développement (AFD), vise à dynamiser le secteur EdTech en Tunisie.

Il s'adresse aux entrepreneurs tunisiens développant des projets d'apprentissage de l'arabe et/ou du français à travers des technologies innovantes. Le programme promeut des applications éducatives reposant sur la gamification, la réalité virtuelle et augmentée, tout en favorisant un apprentissage immersif. Ce laboratoire d'expérimentation et de production rassemble start-ups, chercheurs, organisations culturelles et apprenants pour améliorer les compétences linguistiques.