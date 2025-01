Sénégal: L'interconnexion régionale et le mix énergétique participeront à « la baisse rapide » du coût de l'électricité, selon Birame Souleye Diop

L'interconnexion régionale à travers le Système d'échange d'énergie électrique ouest africain (EEEOA) ou en anglais West African Power Pool (WAPP), combinée au mix énergétique, permettra une baisse rapide du coût de l'électricité, a déclaré le ministre de l'Energie et du Pétrole, Birame Souleye Diop, qui prend part, à Dar-es-Salam, en Tanzanie, au Sommet africain de l'énergie "Mission 300".

'Le coût du transport, de la production de l'électricité est important. On connait la SENELEC comme un exportateur d'énergie, donc si à travers le West african power Pool (WAPP), on arrive à réaliser cette interconnexion, il y a fort à parier qu'il y aura une baisse du coût de l'électricité", a assuré le ministre dans un entretien avec l'APS, lundi, au sortir d'un "boardroom", au Julius Nyererere Convention Centre où il a présenté le "Pacte national pour l'énergie" du Sénégal aux partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Société financière internationale (SFI).

Le Sénégal a positionné l'énergie comme une priorité nationale avec l'objectif d'un accès universel en 2030, a-t-il rappelé.

"Ce qu'on cherche à réaliser, c'est un mix énergétique à hauteur de 40%. Le but est d'arriver à multiplier la contribution de l'énergie éolienne du photovoltaïque, de l'hydraulique entre autres, pour arriver à une baisse du coût de l'électricité", a t-il fait part.

Pour Birame Souleye Diop venu représenter le chef de l'Etat à ce Sommet dont l'ouverture officielle est prévue, ce mardi, la volonté du gouvernement, c'est d'arriver à réaliser un coût d'accès de 60 francs le Kwh.

»Le gouvernement travaille sur cette option et on peut obtenir ce résultat plus tôt que prévu si nous réalisons l'utilisation du gaz en énergie de transition », a t-il soutenu.

Selon lui, le but fondamental, »c'est d'obtenir un accès universel disponible en électricité de qualité à un coût abordable (...) et couvrir en même temps le gap qui existe entre le monde rural et le monde urbain".

L'Etat du Sénégal prévoit aussi de "faire participer les privés dans l'investissement, dans la production et la contribution à l'accès universel à l'énergie", a dit le ministre.

Sur l'option des organisateurs du Sommet de mettre l'accent sur l'énergie comme "facteur important d'accès aux services sociaux de base pour le développement", il rappelle qu'en l'absence d'électricité, »il n'y a pas de prise en charge sanitaire de qualité, encore moins de plateau technique relevé dans les structures de santé, ni de ressources numériques pour les enseignements dans les établissements et dans les foyers".

"Quand on parle d'accès à l'énergie, ce n'est pas seulement pour les entreprises mais c'est principalement aussi l'accès domestique, les services sociaux de base", a t-il dit.

Selon lui, »ce point renseigne que l'énergie, c'est la source de vie. Le sang qui irrigue la vie des nations. Il n'y aucun secteur qui ne vit de l'énergie, de la santé à l'éducation en passant par le commerce, l'industrie et la vie de tous les jours".

Le Système d'échange d'énergie électrique ouest africain (EEEOA), est une institution spécialisée de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui a pour but d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié.

Le Sommet africain de l'énergie "Mission 300", qui se tient à Dar es-Salaam, réunit des leaders de différents horizons en vue d'accélérer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici à 2030.

La rencontre organisée par le gouvernement tanzanien, l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, a pour objectif de stimuler les réformes, de mobiliser des financements et de constituer des partenariats pour la transformation énergétique de l'Afrique.

Le sommet devrait aboutir à deux résultats majeurs : la "Déclaration de l'énergie de Dar es Salaam", qui présente les engagements et actions concrètes des gouvernements africains pour réformer le secteur de l'énergie.

Il y aura aussi la première série de "Pactes nationaux pour l'énergie" qui serviront de feuilles de route avec des objectifs spécifiques pour chaque pays et des échéances pour la mise en oeuvre des réformes essentielles.