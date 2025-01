Gambie: Le président Adama Barrow affirme que l'opposition sera vaincue lors des élections de 2026

Le président Adama Barrow a déclaré que l'opposition sera vaincue lors des élections présidentielles de 2026.

Le président a fait cette déclaration le week-end dernier lors de l'inauguration du bureau du Parti Populaire National (NPP) à Banjul, situé à la rue Primet.

Lors de son adresse à des centaines de ses partisans, le président a fait remarquer qu'à l'heure actuelle, neuf hommes politiques ont fait surface pour la course à la présidence ; cela a créé une situation complexe car de nombreuses personnes aspirent à ce poste.

« Je suis prêt pour la course à la présidence de 2026 », a lancé le président Barrow en guise de défi : « Je les mettrai hors-de-course [l'opposition] »

Il a également tenté de rallier les résidents de Banjul à la cause de son parti: « Les habitants de Banjul devraient s'unir et se rallier à mon parti, le Parti Populaire National (NPP). Les querelles intestines au sein du parti ne nous mèneront nulle part ; elles ne font qu'anéantir nos chances en politique. »

Le président Barrow a rappelé les élections de 2021 à la mémoire des résidents : « J'ai remporté tous les scrutins à Banjul. Mais suite aux querelles intestines au sein du parti, nous avons perdu le poste de maire, gagné 7 sièges de conseillers et perdu 2 lors des élections municipales. Nous avons également perdu les élections parlementaires de 2022. »

Il lance également un appel à la population : « Que les habitants de Banjul se rassemblent et se rallient à Ousman Abou Wadda, président du comité exécutif du Parti Populaire National (NPP) de Banjul, et que toutes leurs demandes lui soient transmises. »

« Si mon parti remporte les élections municipales et obtient le poste de maire ainsi que les trois sièges de Banjul, cela consolidera mon programme politique et facilitera la réalisation des projets destinés aux résidents de Banjul. »

« J'ai donné satisfaction à deux demandes majeures des habitants de Banjul: mon gouvernement a approuvé la construction du stade KGV à Half Die, et le vice-président a mis en place un comité de travail pour la collecte des fonds, et à ce jour, plus de 11 millions de Dalasis ont été collectés. Les travaux seront supervisés par Gamworks »

Il s'est ensuite adressé aux femmes : « Je suis heureux d'annoncer aux femmes du marché de Banjul que j'ai approuvé leur demande concernant l'installation d'installations modernes pour fumer de poisson (Cat fish). La construction a commencé et est financée par le Ministère de la Pêche ».

Il a ensuite abordé la question du contrat social entre les hommes politiques et le peuple : « J'exhorte mes collègues politiciens à soutenir les masses qui ont confiance en eux. La politique de la supercherie, de la fourberie, est terminée ; j'ai une politique ancrée sur le développement économique et social des populations- les populations ne doivent plus être l'objet de mensonges ou de vaines promesses de la part des populations.»

Le président Barrow a également déclaré que les hommes politiques devraient toujours tenir leurs promesses aux masses. « OEuvrons tous au rehaussement du niveau de vie des Gambiens, prônons la paix et l'unité », a-t-il lancé.

