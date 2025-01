Kinshasa — Les combats se poursuivent à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, où les rebelles du M23 sont entrés entre le dimanche 26 et le lundi 27 janvier (voir Fides 27/1/2025).

Les forces du M23 se heurtent à des poches de résistance composées de soldats des Forces Armées Congolaises (FARDC) et de miliciens pro-gouvernementaux Wazalando. Quatre autres soldats sud-africains de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en République démocratique du Congo (SAMIDRC) ont perdu la vie dans les affrontements, après les neuf tués des deux derniers jours. Les affrontements se concentrent dans la zone de l'aéroport, qui aurait été reprise par le M23.

La situation dans la ville reste chaotique, avec des combats, des coupures d'électricité et de communication, des pillages et des habitants qui fuient. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a exprimé son inquiétude quant à la suspension de la distribution de l'aide humanitaire dans la région, qui risque de provoquer de graves pénuries alimentaires dans les prochaines 24 heures.

Dans un message publié hier, 27 janvier, l'évêque de Goma, Mgr Willy Ngumbi Ngengele, a indiqué que parmi les cibles touchées par les bombardements figuraient le service de néonatologie de la maternité de la Charité générale, qui a « causé la mort de nouveau-nés » et « la concession de la procure diocésaine détruisant les vitres du nouveau bätiment récemment inauguré ». « Je déplore le pillage, par la population et quelques fois par les militaires, de quelques négoces et dépôts. Ce qui aggrave la situation humanitaire déjà déplorable», écrit l'évêque de Goma.

« J'appelle toutes les parties impliquées dans l'actuel conflit armé ainsi que la population au respect absolu de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques, qui doivent être respectées par tous en toute circonstance, en vertu de la dignité humaine et du droit international », poursuit Mgr Ngumbi Ngengele. L'évêque conclut en exhortant « le Clergé et les Consacrés, de même que les fidèles et toute personne de bonne volonté à bien vouloir prêter l'aide nécessaire à quiconque est dans le besoin. ».

Pendant ce temps, à Kinshasa, des manifestations sont organisées pour protester contre « l'invasion de l'est de la RDC par le Rwanda ».