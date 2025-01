Afrique Centrale: Appelant aux sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs, Sud-Kivu - La population réclame la paix en RDC

Face à la crise sécuritaire et humanitaire qui frappe durement les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu notamment, les exactions perpétrées par les rebelles de l'AFC/M23 soutenus par les forces armées rwandaises, la population du Sud-Kivu était dans la rue ce lundi 27 janvier 2025, dans une marche pacifique organisée par la Société civile du Sud-Kivu, forces vives, à laquelle se sont joints les forces politiques et services administratifs pour revendiquer la paix dans l'Est de la RD Congo.

Des milliers des Sud-kivutiens ont manifesté pour exiger le rétablissement de la paix, exprimer le soutien indéfectible de la population aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ainsi que les patriotes Wazalendo, qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri.

Cette marche qui est partie de Nyawera à la place Mgr Munzihirwa s'est achevée par un meeting à la Place de l'Indépendance, en plein coeur de Bukavu, qui a rassemblé une foule dense et hétérogène composée de jeunes, femmes, d'hommes et de personnes âgées, tous unis dans une même indignation contre les agresseurs de la République.

A cette occasion, un mémorandum a été solennellement lu par Mme Nené Bintu, présidente du bureau de coordination de la Société civile, exprimant les revendications de la population et appelant à des mesures concrètes contre les auteurs de ces violences.

Cet événement citoyen, entamé dès 9 heures, s'est conclu par la remise officielle du mémorandum au Gouverneur de province, le Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, représentant du Chef de l'Etat en province.

Prenant la parole devant des milliers de manifestants en colère, l'autorité provinciale a salué l'initiative et le sens de patriotisme qui a caractérisé chacun d'eux : "Je vous remercie pour cette mobilisation en faveur du soutien au Président de la République, SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité. Merci pour votre soutien aux FARDC, aux Wazalendo et au Gouvernement provincial. Votre action est un signal fort, un acte symbolique témoignant de notre volonté commune d'aspirer à la paix. Je vous promets de faire parvenir, dans les heures qui suivent, ce mémorandum à qui de droit".

Dans ce mémorandum remis à l'autorité provinciale, la Société civile du Sud-Kivu interpelle le Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'exhortant à adopter une résolution contraignante pour sanctionner le Rwanda, identifié comme principal instigateur des violences en RDC.

Cette instance onusienne est également appelée à considérer la gravité des atrocités commises, notamment les attaques ciblées contre les civils, les camps des déplacés, ainsi que les infrastructures sociales telles que les hôpitaux, les écoles et les marchés.

En outre, la Société civile demande aux garants de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba, ainsi qu'aux acteurs de la communauté internationale, de s'investir pleinement, chacun dans le cadre de ses prérogatives, afin de préserver la vie humaine et de garantir l'intégrité territoriale de la RDC.

Les signataires du mémorandum appellent de leurs voeux une résolution internationale ferme et décisive, assortie de sanctions rigoureuses contre le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC/M23, afin de mettre un terme aux souffrances infligées aux populations congolaises.