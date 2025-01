Afrique: Création d'un mémorial en hommage des afro descendants en RDC, Yolande Elebe - «Le retour d'Otabenga sur la terre des ancêtres est un projet ambitieux...»

En marge de la célébration de la Journée Mondiale de la Culture Africaine et afro-descendante, la Ministre de la culture, arts et patrimoine Yolande Elebe et une délégation américaine ont signé à Kinshasa un protocole d'accord dans le cadre du projet »OTABENGA » qui vise à construire un mémorial en hommage d'un ancien esclave noir d'origine congolaise-RDC.

«Cet évènement a été marqué par la signature du protocole d'accord avec le Comité International Ôtabenga pour la création d'un mémorial en hommage à cet ancien esclave qui a passé sa vie à réclamer son retour en République Démocratique du Congo, sa terre natale », a déclaré Yolande Elebe, Ministre de la Culture.

Et d'ajouter : « Le retour d'OTABENGA sur la terre des ancêtres est un projet ambitieux qui est en train de prendre forme ».

Il sied de noter que ce protocole permettra au comité Otabenga depuis les États-Unis d'étudier les possibilités de ramener les reliques de l'ancien esclave au pays pour concrétiser les voeux du défunt.

Constituant un comité international, la structure américaine a été représentée et conduite à Kinshasa par le Docteure Myra Gordon, qui est membre d'une commission scientifique venue des États-Unis.

« Le protocole d'accord qui intègre les autorités congolaises, vise aussi à rendre ce retour possible et surtout dans les meilleures conditions et dans le meilleur délai », a indiqué la cheffe de la délégation afro-américaine.

OTABENGA fut un esclave d'origine congolaise qui a été déporté aux USA. Déshumanisé et exposé, il avait toujours réclamé toute sa vie son retour sur cette terre dont il avait été arraché : « I WANT TO GO BACK ». Cette phrase qui est sienne symbolise toute la douleur et le besoin des afro descendants de revenir sur la terre Mère : L'Afrique.

Exposé en 1906 dans un zoo humain à New York aux États-Unis, Otabenga, cet esclave venu du ventre du Congo a émis les voeux avant de rendre l'âme de voir ses restes reposer dans son pays d'origine.

Un appel à la conscience culturelle du peuple

En RD-Congo, rappelle-t-on, la JMCA 2025 a été célébrée sous le thème »Conscience culturelle, Rumba pour la paix ». Cette journée célèbre la richesse du patrimoine du pays et marque un moment de réflexion et de valorisation de l'identité culturelle des Congolais.

« Cette célébration constitue une aubaine pour réveiller et sensibiliser sur la conscience culturelle de la population. Cette année, nous plaçons sous le feu des projecteurs un trésor qui vibre dans nos âmes et raconte notre histoire au monde : la rumba congolaise », a fait savoir la patronne de la culture, arts et patrimoine.

Il sied de noter que Yolande Elebe s'est récemment rendue à Moanda dans la province du Kongo central, où elle a visité des patrimoines historiques tels que la Marmite des esclaves et la forêt Vula à Nsiamfumu. « Ces lieux, témoins de la traite négrière, sont aujourd'hui porteurs d'une mémoire essentielle à préserver pour renforcer notre identité culturelle », a-t-elle souligné.

Pour elle, le "trou des esclaves » à Moanda Village et les paysages poignants de la forêt Vularappellent non seulement la brutalité de l'arrachement, mais aussi la puissance de l'espoir et la quête perpétuelle des Afro-descendants pour renouer avec leurs racines, pour affirmer leur identité et revendiquer leur place dans l'histoire.

Célébrée depuis 2019 en RDC, la JMCA a pris racine dans les traditions nationales grâce au leadership de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'Etat qui l'a magnifié lors qu'il dirigeait la présidence de l'Union africaine.