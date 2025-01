Congo-Kinshasa: Werrason et Yousoupha préoccupés par la situation au Nord-Kivu

Pour Noël Ngiama Werrason, l'heure est grave. La méga star de la musique congolaise est très préoccupée par la situation sécuritaire actuelle dans la partie Est de son pays, la République Démocratique du Congo. Dans sa casquette d'Ambassadeur de la paix, l'artiste s'est résolument engagé à faire de cette situation son cheval de bataille.

A travers sa voix, le chanteur Werrason s'implique pour accompagner les dirigeants congolais à imposer la paix dans la province du Nord-Kivu. « Je suis très affligé par l'insécurité qui règne depuis tant d'années dans cette partie de mon pays qui est transformée à une boucherie humaine. On est fatigué d'attendre les bruits des bottes à l'Est de la République », a-t-il déclaré au cours d'une interview accordée à la presse à Kinshasa.

Et d'ajouter : « On ne peut plus accepter que nos mamans soient toujours violées. Nos frères, soeurs et nos enfants sont tués par les ennemis de la paix. Parmi ceux meurent, nombreux sont des fanatiques qui adorent ma musique. Trop c'est trop ! Nous voulons la paix en RDC. Je suis de coeur avec nos compatriotes de l'Est...».

Face à cette insécurité qui déstabilise le pays, la star congolaise a dédié son concert du 15 février prochain à Arena Grand Paris en France, à la paix dans le Nord-Kivu.

Signalons qu'en marge de cette prestation scénique en Europe, Werrason a été visité par une synergie des organisations non gouvernementales (société civile) pour parler de cette guerre injuste imposée en RDC par les agresseurs rwandais et sa bande et aussi de la situation humanitaire au pays.

Composées d'une dizaine d'ONGs réunies au sein du Collectif des leaders et défenseurs des droits de l'homme en RDC ont saisi l'occasion pour remettre à l'artiste un mémorandum. Dans ce document, les Ongs appellent la star à utiliser la scène de Paris pour sensibiliser le monde sur les massacres dont sont victimes les populations dans l'Est de la RDC.

A l'instar de Werrason, le rappeur congolo-sénégalais Yousoupha n'est pas aussi resté indifférent à la situation qui prévaut dans la ville de Goma, chef de lieu de la province du Nord-Kivu.

Dans une publication balancée sur les réseaux sociaux, le fils biologique de Tabu Ley a lancé un cri d'alarme à la communauté internationale et au gouvernement de la RDC de prendre vite les choses en main pour délivrer la population prise en otage par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda.

« Que le monde regarde vers Goma. Que tous les dirigeants congolais prennent leur responsabilité. Que Paul Kagame soit jugé », a-t-on lu lundi sur son compte X.

Ce n'est pas la première fois que Yousoupha prend position face à la guerre dans l'Est du pays de son père.

En 2022, le rappeur international avait annulé une prestation au Rwanda à cause des tensions avec la République démocratique du Congo.