Afrique: Portrait de Judith Suminwa Tuluka - Le leadership féminin en République Démocratique du Congo

La diversité de l'Afrique offre une multitude de surprises, parmi lesquelles figure l'ascension des femmes dans les arènes politiques. Judith Suminwa Tuluka est l'une de ces figures qui incarne un leadership moderne et inspirant. Au-delà de son sourire et de la douceur de son visage, qui captivent au premier abord, elle s'impose comme une femme politique de premier plan en République Démocratique du Congo (RDC).

Née le 19 octobre 1967 en République Démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka est devenue la Première ministre du pays depuis le 12 juin 2024. Elle est la première femme de l'histoire de la RDC à occuper cette fonction.

Avant d'entrer en politique, Judith a brillamment mené une carrière dans plusieurs secteurs. Diplômée en comptabilité de l'École de Promotion et de Formation Continue (EPFC) de Bruxelles, elle détient également une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles (ULB).

Il faut dire qu'elle a d'abord travaillé dans le secteur bancaire, avant de se tourner vers les Nations Unies.

Elle fut experte nationale au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), où elle a dirigé un projet d'appui communautaire dans l'Est du pays, nommé STEP précisent les médias locaux.

Cette expérience lui a permis d'acquérir une expertise précieuse dans la gestion de projets à grande échelle, particulièrement dans un contexte difficile comme celui de l'Est de la RDC informe Eiti.

Un leadership affirmé dans la sphère politique

Avant d'être nommée Première ministre, Judith Suminwa Tuluka a occupé plusieurs fonctions importantes dans la sphère politique.

Elle a tout d'abord été ministre du Plan dans le gouvernement Lukonde II, où elle a su mener des réformes internes qui ont amélioré l'efficacité du ministère, comme le soulignent les fonctionnaires du secteur.

Elle a également exercé la fonction de Coordinatrice adjointe en charge des questions administratives et opérationnelles pour le Conseil Présidentiel de Veille Stratégique (CPVS). Ces expériences l'ont préparée à relever les défis de son nouveau poste.

C'est en avril 2024, que le président Félix Tshisekedi a nommé Judith Suminwa Tuluka Première ministre, à la suite de la fin du mandat de Jean-Michel Sama Lukonde.

Son gouvernement, investi le 11 juin 2024 à l'Assemblée nationale, compte 54 ministres, contre 57 dans le gouvernement précédent, oriente Eiti.

Nos confrères de Makanisi précisent que ce choix reflète son approche pragmatique et sa volonté d'optimiser les ressources du gouvernement dans un contexte national complexe, marqué par des tensions sécuritaires croissantes, notamment dans la région du Nord-Kivu, où les combats contre le groupe rebelle M23 s'intensifient.

Un défi de taille au service de la nation

En tant que Première ministre, elle est confrontée à la nécessité de concilier la gestion de la crise sécuritaire et le développement économique du pays. Elle fait également face à des attentes élevées en matière de réformes structurelles et de lutte contre la corruption, deux enjeux majeurs pour la stabilité et la prospérité de la RDC.

Malgré ces défis, Judith Suminwa Tuluka fait preuve de détermination et de résilience. Son approche inclusive et réformatrice ainsi que sa volonté de promouvoir un leadership féminin fort marquent un tournant dans la politique congolaise.

Une femme engagée au service de son pays

Mariée à Roger Tuluka et mère de deux enfants, un garçon et une fille, Judith Suminwa Tuluka incarne une femme moderne aux multiples facettes. Son engagement pour son pays et sa famille témoigne de sa vision d'un leadership qui allie compétence, dévouement et humanité.

À travers son parcours, elle montre qu'il est possible pour les femmes africaines de s'impliquer dans la politique et de jouer un rôle de premier plan dans les affaires de leur pays, en dépit des obstacles.