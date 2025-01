Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Patrick Muyaya appelle la population à la vigilance et à la résilience

Dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a publié un message lundi 27 janvier 2025 sur ses réseaux sociaux. En rapport avec l'entrée de l'armée rwandaise et du groupe terroriste du M23 dans la ville de Goma, il a tenu à rassurer la population et appeler à la vigilance et à la solidarité.

La situation à Goma est marquée par la présence inquiétante de la coalition militaire rwandaise. Face à cette menace, le Gouvernement, suivant les directives du Président de la République, Félix Tshisekedi, a redoublé d'efforts pour éviter un bain de sang et des pertes en vies humaines. Patrick Muyaya a souligné l'importance de ces mesures dans son message sur le réseau social X, afin de rassurer la population de Goma.

Il a recommandé aux Gomatraciens de suivre des consignes claires et simples pour leur sécurité et pour soutenir les efforts du Gouvernement : les habitants de la capitale du Nord-Kivu sont appelés à rester chez eux autant que possible, pour éviter les confrontations et minimiser les risques ; il est crucial que la population s'abstienne de tout acte de vandalisme ou de pillage, afin de ne pas aggraver la situation et de maintenir l'ordre ; la population est appelée à rester vigilante face à la propagande manipulatrice provenant du Rwanda, qui pourrait semer la division et la confusion.

Par ailleurs, le Porte-parole du Gouvernement a lancé un appel vibrant à tous les congolais, où qu'ils se trouvent à travers le monde, pour se mobiliser en soutien à leurs compatriotes du Nord-Kivu, aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), et au Commandant Suprême. Dans un élan de patriotisme, il a rappelé que chaque citoyen est gardien du territoire national, et que l'intégrité de la RDC ne doit pas être compromise.

Le Ministre a conclu son message avec une déclaration ferme : "aucun centimètre du territoire congolais ne sera cédé", réaffirmant ainsi, la détermination du Gouvernement et de la population à défendre coûte que coûte l'unité et la souveraineté nationale face à toute menace extérieure.

En ces temps de crise sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale, ce message résonne comme un appel à la solidarité et à la résilience. Avec l'engagement de tous les congolais et le soutien aux vaillants soldats des FARDC appuyés par les patriotes "Wazalendo", il est possible de surmonter cette épreuve. La population est donc invitée à rester unie, vigilante et déterminée, car la défense de la patrie est l'affaire de tous.