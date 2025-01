Congo-Kinshasa: Paix et sécurité dans l'Est du pays - Le Sénat apporte ses encouragements aux FARDC !

Autour du président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, les membres du bureau du Sénat, les Sénateurs de la Commission Défense et Sécurité ainsi que les groupes provinciaux des sénateurs du Nord et Sud-Kivu ont eu, ce lundi 27 janvier 2025, une importante séance de travail pour scruter la situation sécuritaire marquée, dans l'Est de la RDC, par l'incursion des agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 dans la ville de Goma.

Il a été question de différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux vaillants FARDC et au Commandant suprême des forces armées de la République au regard de l'évolution de la situation sur le terrain des opérations. Il est important de rappeler que cette séance de travail suit celle que l'Honorable Jean-Michel Sama Lukonde avait déjà eue, le jeudi 23 janvier dernier, avec les sénateurs membres des groupes provinciaux du Nord et Sud-Kivu. Ci-dessous, le compte-rendu fait devant la presse par la Rapporteure du Sénat, Mme Nefertiti Ngundiaza.

« Consécutivement à la réunion du Sénat que l'Honorable Jean-Michel Sama Lukonde a tenu le jeudi 23 avec les Sénateurs membres des groupes provinciaux du Sud et du Nord-Kivu, le Président a encore ce jour invité les représentants de deux provinces concernées, le bureau de la commission défense et sécurité des frontières pour pouvoir échanger sur l'évolution de la situation que nous vivons tous sur le terrain.

Et ce qui est bon à retenir, c'est que nous avons échangé avec les membres du bureau et les membres de la commission défense et sécurité sur les différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux différentes institutions. Et sur ce, nous aimerions relever que nous tenons à féliciter Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, pour sa diplomatie agissante qui a permis aujourd'hui de démontrer à la face du monde l'implication et la responsabilité du Rwanda dans la débâcle que vit l'Est de la RDC. Nous sommes ici aussi par la même occasion pour encourager une fois de plus nos vaillants soldats et accompagner les diverses forces vives, dont les Wazalendo, qui ne cessent de se battre jusqu'à ce jour, malgré la situation qui sévit à l'Est. Il y a encore des forces qui continuent à soutenir notre pays », a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter : « Nous voulons encore manifester notre solidarité à la population, principalement celle de Goma qui subit les affres de cette guerre injuste et leur dire que nous sommes avec eux. Et, c'est là que va se traduire dans les diverses actions que le Sénat va mener dans la mesure de ses prérogatives constitutionnelles. Nous voulons une fois de plus appeler notre population à être vigilante et faire attention à la guerre médiatique qui est en train d'être menée, parce que c'est par là que commencera, au fait la démobilisation qui pourra ouvrir encore grandement la porte à nos ennemis. Soyons vigilants. Aimons la Patrie et nous savons que nous allons vaincre cette guerre injuste qui nous a été imposée », a conclu la Rapporteure du Sénat.