Congo-Kinshasa: L'artiste musicien Youssoupha dénonce les crimes commis par Paul Kagame

Dans une publication faite le lundi 27 janvier 2025, via son compte X, le rappeur franco-congolais Youssoupha, préoccupé par l'actuelle situation sécuritaire qui demeure précaire au Nord-Kivu, a demandé au monde de tourner son regard vers Goma et a réclamé le jugement du Président rwandais Paul Kagame pour les actes qu'il ne cesse de commettre à l'est.

Il a exhorté les dirigeants congolais à prendre leurs responsabilités, au sujet de l'insécurité qui sévit présentement dans la ville de Goma, occasionnée par les rebelles du M23 sous la houlette du Rwanda.

Outre Youssoupha, plusieurs artistes congolais de renom ont apporté leur soutien aux Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC), et à la population de Goma. Il s'agit, entre autres, de Ferré Gola, Fally Ipupa, Héritier Wata, Fabregas, et Gaz Mawete.

Il y a lieu de rappeler que le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion de crise, dimanche dernier, tard la nuit, avec quelques membres du Gouvernement et des autorités militaires. Réunion au cours de laquelle il a exprimé sa solidarité aux populations victimes des bombes.

«La priorité était de regarder notamment, avec les responsables militaires comment on préserve les vies humaines. Il y avait la détermination des autres et nos forces sont très déterminées et, au milieu de ça, il y a une population, et le devoir du Président de la République et du Gouvernement, c'est de s'assurer de sa protection», a indiqué le Porte-parole du Gouvernement à l'issue de cette réunion.

La réunion de crise est intervenue après la rencontre des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à New-York. Au cours de celle-ci, la Ministre d'Etat en des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a, notamment, fustigé les attaques visées des rebelles avec l'appui des soldats rwandais contre les populations civiles en RDC