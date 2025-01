Afrique: Déploiement des PSE en Afrique Centrale, Kinshasa - Eve Bazaïba lance les travaux de la Conférence Interministérielle Internationale

Ce lundi 27 janvier 2025 s'est ouverte à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, la Conférence interministérielle internationale sur le déploiement des paiements pour services environnementaux (PSE) en Afrique centrale. Cet événement majeur vise à définir une feuille de route commune pour mobiliser des ressources politiques et financières au niveau national, régional et international afin de préserver les écosystèmes critiques notamment, les forêts du bassin du Congo.

Lors de son intervention, le Coordonnateur du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC), Dani Okam, a mis en lumière l'importance d'une position commune des Etats membres pour une meilleure coordination et efficacité des actions à mener. Il a également rassuré que les documents produits au cours de cette conférence seront soumis à un examen approfondi au sein des collèges du PFBC, mobilisant ainsi tous les acteurs et partenaires impliqués dans la préservation des forêts et la lutte contre les changements climatiques.

De son côté, Hervé Martial Maidou, Secrétaire exécutif de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), a rappelé l'historique de cette organisation, tout en saluant les efforts déployés par les Etats membres dans les réformes environnementales en cours. Il a également souligné l'opportunité de cette rencontre pour intégrer d'autres pays et renforcer ainsi l'impact régional des initiatives environnementales.

Le représentant de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) a, pour sa part, insisté sur l'importance de cette conférence dans le cadre de la promotion d'une économie verte en Afrique centrale. Selon lui, cette réunion constitue un espace de réflexion pour développer des mécanismes de financement innovants et des solutions concrètes qui renforceront les capacités des Etats à répondre aux défis environnementaux actuels.

Pour la Directrice de CAFI (Initiative pour les Forêts d'Afrique Centrale), cette plateforme financière régionale joue un rôle crucial dans le soutien aux forêts d'Afrique centrale. CAFI a mis en place des outils standardisés et efficaces qui améliorent la performance des projets et renforcent la gestion des ressources forestières.

La Ministre d'Etat Ministre de l'Environnement et Développement Durable de la RDC, Eve Bazaïba habillée particulièrement en noir, a, dans son discours, fait une mention poignante de la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est du pays. Elle a rendu hommage aux populations des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, qui subissent les conséquences des atrocités liées à la guerre imposée à la RDC. La Ministre d'Etat a également dénoncé les impacts environnementaux graves de ce conflit notamment, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, espérant que la communauté internationale prendra des mesures fortes pour faire face à ce qu'elle qualifie d'écocide.

Eve Bazaïba a, par ailleurs, salué la mobilisation de tous les participants, qu'elle considère comme une preuve d'engagement collectif pour la lutte contre la déforestation, la préservation des forêts du Bassin du Congo et la réduction des inégalités sociales. Elle a rappelé que les solutions basées sur la nature sont essentielles pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, conformément aux objectifs mondiaux.

Durant trois jours, les experts des 6 pays de l'initiative CAFI, élaboreront une feuille de route pour le déploiement des mécanismes des paiements pour services environnementaux en Afrique centrale. Cette initiative qui s'inscrit dans une dynamique régionale et internationale, permettra non seulement de préserver les écosystèmes critiques mais aussi de contribuer au bien-être des populations locales tout en promouvant un développement durable.