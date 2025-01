Afrique: CAN 2025 - La RDC dans la poule D en compagnie du Sénégal, du Bénin et du Botswana

Les Léopards de la République Démocratique du Congo, évolueront dans la poule D en compagnie du Sénégal, du Bénin et du Botswana à la phase finale de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025. La cérémonie de tirage au sort a eu lieu le lundi 27 janvier, au Théâtre national Mohammed V, à Rabat, au Maroc.

Par cette occasion, les noms des stades et villes qui abriteront cette Can ont été dévoilés. Il y aura au total, 9 stades repartis dans six villes. Il s'agit de la ville de Rabat avec trois stades : le stade Prince Moulay Abdellah d'une capacité de 69 500 places, le stade Al Barid (18 000 places), et le stade Prince Héritier Moulay EL Hassan (22 000 places).

La ville de Casablanca participera à la fête avec son Complexe Sportif Mohammed V d'une capacité de 45 000 places, la ville d'Agadir avec le Grand Stade d'Agadir (41.144 places), la ville de Marrakech avec Grand Stade de Marrakech (41.245 places), Fès avec Complexe Sportif de Fès (35.468 places), et enfin, la ville de Tanger au nord avec Grand Stade de Tanger d'une capacité de 75 600 places, le plus grand stade du Maroc.

Légendes et invités spéciaux

Le tirage au sort s'est déroulé devant plusieurs légendes du football africain, notamment Essam El Hadary (Égypte) : gardien de but recordman avec quatre trophées de la CAN, Patrick Mboma (Cameroun) : double champion de la CAN et ancien footballeur africain de l'année, Gervinho (Côte d'Ivoire) : vainqueur de la CAN 2015 et Mustapha Hadji (Maroc) : meneur de jeu marocain emblématique et ancienne star.

Les 24 équipes engagées ont été réparties en six groupes de quatre. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Encore 11 mois pour le coup d'envoi

Le tirage au sort a lieu certes, mais les pays engagés devraient attendre encore 11 mois avant de se rendre au Maroc, où le coup d'envoi sera donné le 21 décembre 2025, et la finale interviendra le 18 janvier 2026. Il convient de noter que 12 des 24 équipes ont déjà remporté le trophée de la CAN. L'Égypte détient le record avec sept titres, suivie du Cameroun (cinq), de la Côte d'Ivoire et du Nigéria (trois chacun).

Mais dans les éliminatoires, le Maroc a dominé le groupe B en réalisant un carton plein, 6 victoires en 6 matches, un bilan parfait (18 points), marquant 26 buts et n'en encaissant que deux. Algérie a terminé en tête du groupe E avec 16 points, 5 victoires et un match nul, marquant 16 buts contre 2 buts encaissés. Sénégal : en tête du groupe L avec 16 points, 5 victoires et 1 match nul également, marquant 10 buts et en encaissant un seul.

D'autres équipes comme la Zambie, la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont également impressionné par leurs solides performances, sans oublié les Léopards de la RDC, victoires en 4 sorties, zéro but encaissé, avant de trébucher à la fin, alignant deux défaites.

Des sélectionneurs formés

En marge de ce tirage au sort, plus de 20 sélectionneurs nationaux ont participé à un atelier pour s'aligner sur la logistique du tournoi. Parmi eux, Emerse Faé (Côte d'Ivoire) et Pape Thiaw (Sénégal) attendent avec impatience de découvrir leurs adversaires. « Ce soir est crucial pour la planification, la préparation commence maintenant », a déclaré Rigobert Song, ancien entraîneur du Cameroun ».

Le logo officiel dévoilé

Bien avant, soit le samedi dernier dans la soirée, le logo officiel de cette Can a été dévoilé à Rabat, par la Confédération africaine de football (Caf) en collaboration avec le comité local d'organisation.

« La vidéo annonçant le logo officiel de la 35e édition de la Can dévoilé samedi, met particulièrement en valeur le patrimoine marocain, notamment le zellige. Il s'agit ainsi d'un véritable hommage au Maroc dont l'amour pour le ballon rond est une seconde nature, dans les gènes des jeunes désireux de perpétuer la tradition et de continuer à hisser le pays dans les premiers rangs en tant que terre d'hospitalité pour les pays africains », a expliqué un communiqué de la Fédération royale de football (FRMF).

Pour la Caf, le logo symbolise la fierté, la résilience et l'espoir, reliant sport et art. Il reflète la synergie entre tradition et modernité. Chaque motif et forme symbolise l'unité des nations, des joueurs et des fans, illustrant comment le football et l'art se rejoignent pour créer quelque chose d'extraordinaire.

Les couleurs vibrantes ; l'or pour la réussite, le vert pour l'unité, le rouge pour la résilience et le bleu pour le potentiel illimité, vont bien au-delà de l'esthétique. Elles incarnent l'esprit du football africain, représentant l'énergie du jeu, la force des joueurs et la passion des fans.

Ci-après l'ensemble d six de poules :

-Poule A : Maroc, Mali, Zambie, Comores,

-Poule B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe ;

-Poule C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie ;

-Poule D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana ;

-Poule E : Algérie, Burkina-Faso, Guinée-équatoriale, Soudan ;

-Poule F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique.