Angola: L'administration de Lóvua donne la priorité à l'amélioration des routes d'accès

Lóvua (Angola) — L'administrateur municipal de Lóvua, António Mussumari, a souligné l'achèvement du plan directeur et d'urbanisme, l'amélioration des routes secondaires et tertiaires pour réduire les coûts avec les entrepreneurs et faciliter le flux de produits agricoles de la campagne vers les centres de consommation, comme priorités pour l'exercice économique en cours.

S'adressant à l'ANGOP, concernant les perspectives de la municipalité fondée en 2015, António Mussumari a affirmé que l'achèvement du futur hôpital municipal, conçu pour accueillir plus de 100 patients, et le futur bâtiment qui abritera les services administratifs, sont parmi les priorités.

Selon le responsable, l'administration travaille avec les institutions concernées pour surmonter certaines contraintes, liées à la disponibilité des fonds, afin que cette année le projet, qui a une exécution physique d'environ 75 pour cent, soit achevé.

Il a indiqué qu'avec l'achèvement de la plus grande unité de santé en construction depuis 2021, la population locale aura un accès gratuit aux services de pédiatrie, de médecine interne, d'obstétrique et de gynécologie et à un bloc opératoire.

Le projet, qui fait partie du financement différentiel du pétrole, coûte plus de 622 millions de kwanzas, dont 70 ont déjà été versés à l'entrepreneur.

Toujours dans le domaine des travaux publics, il a dit qu'un autre défi sera l'achèvement du complexe résidentiel municipal, qui est à l'arrêt depuis près de deux ans en raison de problèmes financiers.

En ce qui concerne les voies d'accès, António Mussumari a expliqué que la priorité, compte tenu de la disponibilité des ressources, sera les travaux de terrassement des tronçons qui relient le siège aux districts de Saimbuanda, Carimbula, Txicuta et Tchilonga.

L'extension du réseau d'eau potable, scolaire et sanitaire, la construction d'un entrepôt de médicaments, d'une école technique agricole, de terrains omnisports, ainsi que l'appui à la promotion de l'agriculture familiale, dans le cadre du Programme de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté, font partie des défis de l'administration municipale.

La municipalité de Lóvua, composée de six régions et de 58 quartiers, se trouve à 75 kilomètres de la ville de Dundo et compte une population estimée à 17 417 habitants, dont le groupe ethnolinguistique prédominant est Cokwe.