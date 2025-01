Afrique: Serge Aurier voit un défi difficile dans le Groupe F pour la Côte d'Ivoire qui défend son titre

La Côte d'Ivoire, championne en titre, a hérité d'un Groupe F difficile à l'issue du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, aux côtés du Cameroun, quintuple vainqueur, du Gabon et du Mozambique.

S'exprimant après le tirage au sort organisé à Rabat lundi soir, le capitaine ivoirien Serge Aurier a reconnu qu'ils feront face à un grand défi mais s'est montré confiant quant à la capacité de son équipe à surmonter tous les obstacles.

« Bien sûr, c'est difficile. Les matchs entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont toujours intenses », a déclaré Aurier. « Mais nous ne pouvons pas négliger le Gabon et le Mozambique. Le football africain a considérablement progressé et chaque équipe représente un défi. »

La Côte d'Ivoire, fraîchement sortie de sa campagne victorieuse à domicile en 2023, ambitionne de reproduire ce succès au Maroc.

Aurier a souligné l'importance de franchir la phase de groupes, rappelant la tendance avérée de l'équipe à exceller dans les phases à élimination directe.

« Nous espérons sortir de ce groupe. « Nous savons que nous sommes forts une fois qualifiés, comme nous l'avons montré lors de la dernière CAN. Nous savons ce que nous devons faire pour aller jusqu'au bout », a-t-il ajouté.

Aurier a appelé les supporters ivoiriens à soutenir l'équipe dans sa quête d'un deuxième titre consécutif. « Nous savons ce que cela signifie de représenter la Côte d'Ivoire. Nos supporters nous poussent vers l'avant et nous donnerons tout pour les rendre fiers », a-t-il déclaré.

Les Éléphants débuteront la défense de leur titre contre le Mozambique à Marrakech, un match qui, selon Aurier, donnera le ton de leur campagne.

Le groupe F a été surnommé le « groupe de la mort » en raison du choc très médiatisé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les deux géants partagent une histoire riche dans le tournoi, et leur prochaine rencontre promet d'être un feu d'artifice.

Le Cameroun, dirigé par le sélectionneur belge Marc Brys, peut se targuer d'un mélange de stars expérimentées et de talents émergents. Le Gabon, avec Pierre-Emerick Aubameyang, vedette de la Saudi Pro League, et une équipe du Mozambique déterminée complètent ce groupe difficile.

Le tournoi de 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, se jouera dans six villes marocaines.

Le Maroc, pays hôte, est en tête du groupe A aux côtés du Mali, de la Zambie et des Comores, tandis que le groupe B ravive la rivalité entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, et accueille aussi l'Angola et le Zimbabwe.

Les autres groupes proposent des confrontations de poids comme dans la poule D où le Sénégal côtoie la RD Congo, le Bénin et le Botswana. L'Algérie, en quête de rédemption après deux mauvaises campagnes, est en tête du Groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.