Congo-Kinshasa: Goma - Les hôpitaux débordés par des blessés, certains médicaments en rupture

La situation sanitaire et humanitaire est catastrophique dans la ville de Goma au Nord-Kivu depuis quelques jours.

Les hôpitaux et autres structures de santé sont débordés par des blessés à la suite des affrontements qui se déroulent dans et autour de Goma entre les M23 soutenus par le Rwanda et les FARDC.

A l'hôpital général de référence CBKA Virunga par exemple, le docteur Michael Bolingo, contacté mardi 28 janvier par Radio Okapi, dit avoir enregistré à ce jour, plus de 400 blessés et une vingtaine de morts dont, des militaires et des civils, y compris des enfants.

« Depuis le matin, nous venons de recevoir 109 blessés, et nous venons de compter cinq morts. Nous sommes débordés par les blessés, la capacité de l'hôpital est tellement insuffisante. Nous sommes débordés. Nous sommes quatre médecins, mais nous sommes épaulés par nos médecins stagiaires et les infirmiers. Nous sommes en manque de certains intrants d'urgence, comme le paracétamol injectable, l'adrénaline pour la réanimation et tant d'autres intrants de l'hôpital », témoigne Dr Michael Bolingo.

Il lance un appel à l'aide aux autorités et aux humanitaires au regard de la gravité de la situation.

« Nous continuons de compter les victimes. Pour le moment c'est difficile de vous donner un bilan exact, ce sont des bilans provisoires. Nous n'avons même pas de l'énergie électrique, notre groupe électrogène est tombé en panne, notre morgue aussi a une petite capacité. Donc il sera difficile pour nous de garder tous ces morts », a-t-il ajouté.