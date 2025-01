Maroc: Les startups, au coeur de la transformation du tourisme marocain (Mme Ammor)

Marrakech — Les startups jouent un rôle clé dans la transformation du tourisme marocain, a soutenu, mardi à Marrakech, la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

S'exprimant à l'ouverture de la Conférence internationale sur l'innovation technologique et l'investissement touristique, Mme Ammor a souligné le rôle central des startups dans la transformation numérique, affirmant que la digitalisation représente également un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du secteur touristique.

Dans ce contexte, Mme Ammor a rappelé la position du Royaume en tant que hub de l'innovation technologique en Afrique, assurant, à cet égard, que les startups contribuent à créer des emplois et à stimuler le développement économique.

Par ailleurs, la ministre a relevé que les investissements renforcent l'industrie touristique marocaine tout en favorisant une collaboration accrue à l'échelle du continent africain, afin de bâtir un secteur touristique plus résilient.

L'investissement dans le tourisme au Maroc n'a jamais été aussi solide, a assuré Mme Ammor, citant diverses initiatives telles que le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement, la Charte de l'investissement, le programme Go Siyaha, ainsi que les projets développés avec la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et ONU Tourisme, qui regorgent d'opportunités tant pour les Marocains que pour les investisseurs étrangers.

Elle a rappelé, d'autre part, les résultats exceptionnels obtenus en 2024, avec 17,4 millions de touristes ayant choisi le Maroc comme destination, soulignant que ces performances témoignent du succès de la stratégie adoptée et des avancées remarquables réalisées par le Royaume.

Cet exploit historique n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'une vision claire et ambitieuse, a noté la ministre, mettant en lumière les grandes réformes mises en oeuvre par le gouvernement au cours des trois dernières années, notamment dans les domaines de la protection sociale, de l'aide sociale directe, de l'accès aux soins de santé et du soutien aux ménages.

Ces réformes clés ont permis de bâtir une base solide pour une croissance économique durable, a-t-elle poursuivi, saluant les progrès remarquables accomplis par le Royaume dans plusieurs autres secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'industrie et les infrastructures.

Organisé par la SMIT et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire en étroite collaboration avec ONU Tourisme, cet événement mettra en lumière les synergies entre innovation et investissement.

Cette conférence offre une plateforme unique pour explorer les dernières tendances mondiales en matière d'innovation technologique appliquée au tourisme, encourager les investissements dans des solutions intelligentes et promouvoir la croissance numérique des petites et moyennes entreprises du secteur.

Elle s'inscrit dans une stratégie plus large pour placer le Maroc parmi les destinations touristiques les plus innovantes et attractives au monde, ainsi que pour se préparer aux grands rendez-vous internationaux tels que la Coupe du Monde de Football 2030.

Ces efforts émanent des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à stimuler les initiatives individuelles et privées en faveur des secteurs productifs.