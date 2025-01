Maroc: Lanzarote - Une délégation parlementaire marocaine participe à une réunion des parlements du sud de l'UE et de l'Afrique du Nord

Lanzarote (Espagne) — Une délégation parlementaire de haut niveau a pris part, dimanche et lundi à Lanzarote, aux travaux de la réunion des présidents des parlements du sud de l'Union européenne et de l'Afrique du Nord de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM).

Cette réunion a discuté des défis spécifiques de l'immigration entre les pays d'origine, de transit et de destination les plus touchés, ainsi que des expériences sur la gestion de la crise migratoire, avec comme thème principal les routes migratoires de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique.

S'exprimant à cette occasion, le président de la commission culturelle de l'AP-UpM, Mohammed Zidouh, a souligné que le Royaume du Maroc, pays à la croisée des chemins, a su s'affirmer comme un acteur clé dans la gestion des flux migratoires et transformer ces défis en opportunités, en passant d'un pays de transit à une véritable terre d'accueil.

Aujourd'hui, le Maroc accueille sur son sol plus de 80.000 migrants, dont une grande majorité en situation régulière, a-t-il dit, notant que deux campagnes majeures de régularisation, en 2014 et 2017, ont permis de régulariser la situation de près de 50.000 personnes.

Pour lui, "ces chiffres traduisent une réalité selon laquelle le Maroc n'est plus simplement un pays de passage, mais un pays d'accueil, un havre où des milliers de vies peuvent être reconstruites".

Passant en revue les grandes lignes de la politique migratoire du Royaume, M. Zidouh a souligné que le programme "Migration et Développement" a été conçu pour renforcer les compétences des migrants et favoriser leur insertion sur le marché du travail, en mettant un accent particulier sur l'entrepreneuriat et l'accès aux financements.

Le Maroc a également intensifié sa coopération régionale et internationale, a-t-il souligné, estimant qu'il est essentiel de "promouvoir des politiques de développement inclusives dans les régions d'origine des migrants".

"Cela implique des investissements dans l'éducation, la santé, et l'emploi, pour créer des alternatives viables à la migration irrégulière", a-t-il fait observer.

De son côté, la présidente de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques, des affaires de la migration et des MRE à la Chambre des Représentants, Salma Benaziz, a souligné que la Méditerranée, carrefour des civilisations et espace d'échanges depuis des millénaires, se trouve aujourd'hui au coeur de "défis migratoires majeurs".

Face à cette réalité complexe, a-t-elle relevé, le Maroc a adopté une approche multidimensionnelle, ancrée dans des valeurs universelles et surtout méditerranéennes, celles de la solidarité et de la responsabilité partagée.

"Dans une approche proactive et humaniste des migrations, le Royaume a réussi à réduire de 30% les tentatives de migration irrégulière vers l'Europe entre 2020 et 2024, et a démantelé plus de 1.500 réseaux de trafic d'êtres humains sur la même période", a-t-elle indiqué, ajoutant que le Maroc a régularisé la situation de plus de 50.000 migrants en provenance de 113 pays, leur offrant ainsi un accès aux services sociaux, à l'éducation et au marché du travail.

Mettant en avant l'Agenda africain pour les migrations, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Leader de l'Union africaine sur la question migratoire, la députée marocaine a souligné que le Maroc a intensifié la coopération avec plus de 20 pays africains dans le cadre de programmes visant à réduire la pauvreté, à créer des emplois et à renforcer les capacités locales.

La présidente du Congrès des députés espagnol, Francina Armengol, a affirmé, pour sa part, qu'il est nécessaire d'aborder la gestion des crises migratoires sur la base d'une approche constructive de la réalité migratoire et de se concentrer sur une série d'actions concertées de solidarité.

"La contribution des migrants à nos sociétés est essentielle et continuera de l'être", a-t-elle soutenu, appelant à adopter une gestion "plus humaine et organisée", en promouvant des voies légales et en passant d'une approche purement économique ou commerciale à une approche plus humaine.

Mme Armengol a plaidé pour un discours "constructif" sur la réalité migratoire, la considérant comme une "opportunité de développement" aussi bien pour les pays d'origine, de transit et de destination que pour les migrants eux-mêmes, ainsi que pour les sociétés d'accueil et d'origine.

Ont participé à cette réunion, le vice-président de la Chambre des représentants, Abdelmajid Fassi Fihri, le conseiller diplomatique à la Chambre des représentants, Mounir El Jaffali, et le consul général du Maroc à Las Palmas, Fatiha El Kamouri.