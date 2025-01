Afrique: Aliou Cissé confiant sur les chances du Sénégal malgré un tirage difficile

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2021 avec le Sénégal, Aliou Cissé, a lancé un avertissement aux adversaires des Lions de la Teranga dans le Groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025.

Tiré dans le groupe D en compagnie de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana, le Sénégal est déterminé à prouver sa domination et à effacer la déception suscitée par son élimination prématurée en 2023.

« Un groupe difficile, car deux de ces équipes, nous les connaissons. Cela fait longtemps que nous jouons contre elles », a déclaré Cissé, qui a mené le Sénégal à son premier titre continental lors de la CAN CAF TotalEnergies 2021.

« L'avantage, c'est que nous les connaissons, et l'inconvénient, c'est qu'ils nous connaissent aussi. Mais je n'ai aucun doute sur la capacité du Sénégal à s'en sortir. »

L'affiche de la phase de poules entre le Sénégal et la RD Congo s'annonce déjà comme l'une des oppositions les plus attendues du tournoi.

Les deux équipes ont une riche histoire footballistique et sont toutes deux déterminées à remporter la bataille psychologique avant leur choc crucial en éliminatoires de la Coupe du monde prévu dans quelques mois.

« Ce match sera explosif », a remarqué Cissé qui était l'un des assistants du tirage au sort.

« Les Lions de la Teranga ont de l'expérience et de la profondeur, mais les Léopards apportent de l'énergie et de la technique. Ce duel promet d'être très disputé et pourrait bien se décider par très peu. »

La redoutable défense sénégalaise, portée par Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, affrontera les talents offensifs de la RDC, notamment le dynamique Yoane Wissa.

Le groupe comprend également le Bénin, une équipe qui a des ambitions mondiales, et le Botswana, qui ne participe qu'à sa deuxième CAN après ses débuts en 2012.

Après son élimination inattendue en huitième de finale par la Côte d'Ivoire en 2023, le Sénégal aborde ce tournoi avec une vigilance renouvelée sous la direction du nouveau sélectionneur Pape Thiaw.

Les Lions du Sénégal ont dominé la phase de groupe lors de la dernière édition, mais n'ont pas maintenu le rythme au moment le plus important, un manquement qu'ils sont déterminés à corriger au Maroc.

« Le dernier tournoi a été une expérience d'apprentissage », a déclaré Cissé. « Il s'agit maintenant de s'appuyer sur cela et d'utiliser notre expérience pour reconquérir le trophée. »

Le tirage au sort de Rabat a révélé des défis pour de nombreux poids lourds du football africain.

La Côte d'Ivoire, championne en titre, est dans un groupe F redoutable avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique, tandis que le Maroc, pays hôte, naviguera dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Zambie et des Comores.

Le groupe B ravive la rivalité historique entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, aux côtés de l'Angola et du Zimbabwe, tandis que l'Algérie est en tête du groupe E où elle affrontera le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, dans six villes marocaines.

Le tournoi, qui réunit 24 équipes, comprend six groupes. Les deux meilleures équipes de chaque poule et les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour la phase à élimination directe.