Afrique: L'ancien capitaine nigérian Yobo croit aux chances de victoire des Super Eagles après le tirage au sort

Le légendaire capitaine du Nigeria, Joseph Yobo, s'est dit confiant sur les chances des Super Eagles de décrocher un quatrième trophée de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN) à l'issue de l'édition 2025. Il s'est exprimé à la suite du tirage au sort officiel qui s'est tenu lundi à Rabat, au Maroc.

Les Super Eagles ont été tirés dans le groupe C aux côtés de la Tunisie, victorieuse en 2004 et du duo est-africain l'Ouganda et la Tanzanie, co-organisateurs de la CAN CAF TotalEnergies 2027.

Analysant le groupe et considérant le pedigree historique du Nigeria, Yobo, une figure clé du dernier triomphe des Super Eagles à la CAN en 2013, s'est montré optimiste quant aux chances de l'équipe.

« Nous avons une bonne génération de jeunes joueurs qui sont ensemble depuis longtemps, donc je ne pense pas que la cohésion soit un problème pour eux », a déclaré Yobo.

« En regardant le groupe, ce ne sera jamais facile pour nous, mais connaissant les Super Eagles, sortir du groupe n'est jamais un problème. »

Le Nigeria aborde le tournoi avec un palmarès riche, soit 16 médailles en 20 participations, dont trois titres (1980, 1994 et 2013). Les Super Eagles ont aussi été cinq fois deuxièmes et huit fois médaillés de bronze.

L'équipe a manqué de peu d'ajouter une quatrième étoile en 2023, s'inclinant 2-1 contre la Côte d'Ivoire en finale.

Yobo, qui était également l'un des assistants lors du tirage au sort de lundi, a souligné que l'objectif de l'équipe ne devait pas seulement être de progresser dans la phase de groupe, mais de décrocher le prix ultime.

« J'espère que nous commencerons très bien et que nous pourrons poursuivre sur cette lancée jusqu'à la finale. Nous nous appuyons sur notre dernière performance à la CAN 2023, et il est temps que nous remettions la main sur le trophée. Je pense que nous avons les joueurs et un nouvel entraîneur formidable pour y parvenir. »

La Tunisie, l'adversaire le plus titré du groupe C après le Nigeria, posera un défi de taille.

Les Nord-Africains ont éliminé les Super Eagles en huitièmes de finale lors de l'édition 2021 et comptent un titre de champion d'Afrique en 21 participations.

L'Ouganda, qui fait sa huitième apparition, et la Tanzanie, qui n'y participe que pour la quatrième fois, tenteront de créer la surprise.

Yobo, cependant, reste confiant, soulignant la profondeur de l'équipe du Nigeria et les récentes améliorations sous la direction de son nouvel entraîneur. « Nous avons une très bonne équipe, les joueurs s'améliorent. Il s'agit de conserver l'énergie de la phase de groupe et de maintenir la dynamique », a-t-il noté.

La CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, promet des rencontres palpitantes avec 24 nations en lice pour la gloire au Maroc.