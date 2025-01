Soudan: Manawi - Le monde doit être témoin et observateur de ce crime

Port Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour et chef du Mouvement de l'Armée de libération du Soudan Minni Arko Minawi a écrit sur sa page sur le site Web (X), en joignant un clip vidéo montrant des enfants et des femmes sortant de l'intérieur des sous-sols et des abris dont les citoyens ont creusé en tant que fossés traditionnels pour se protéger des attaques des milices et de leurs partisans qui veulent anéantir les citoyens d'El Fasher.

Ces enfants ne mangent ni ne boivent au rythme normal nécessaire pour rester en vie, et ils ne recevront certainement pas les vaccins nécessaires contre la polio, la variole, la rougeole, la tuberculose, etc.

Y a-t-il plus de criminalité ? Y a-t-il quelque chose de plus brutal ? C'est du terrorisme et ces criminels et leur organisation doivent être inclus dans la liste de terrorisme.