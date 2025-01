Dinder — Le membre du Conseil Souverain de Transition, M. Salah Eddine Adam Tor a déclaré que les dirigeants de l'État s'engagent à remettre bientôt le Soudan à son peuple débarrassé de Janjaweed, et que la campagne de la poursuite de la milice se poursuivra jusqu'à Geneina.

Le membre du Conseil Souverain a souligné, lors d'un discours prononcé lundi devant un rassemblement de masse dans la ville de Dinder, dans l'État de Sennar, que la légendaire ténacité du peuple de Dinder et son ralliement autour de l'armée, des forces régulières, de la force conjointe et des forces mobilisées ont accéléré la défaite des rebelles et la libération de la région.

SE a ajouté que les victoires remportées par les forces armées sont un hommage aux âmes des martyrs et des blessés qui ont arrosé la terre du Soudan de leur sang. Il a salué le rôle des hommes de l'administration indigène et les a décrits comme la sécurité soupape pour réparer le tissu social, soulignant l'importance de préserver la réserve de Dinder comme symbole et destination touristique pour le pays.

Le membre du Conseil de souveraineté a salué les contributions de l'homme charitable, Abdallah Ahmed qui a entrepris la construction d'un centre de dialyse rénale dans la ville Dinder d'une capacité de 30 machines de dialyse, qui a été inauguré lundi.

De son côté, le gouverneur par intérim de Sennar, Magdi Birair a exprimé que la visite a atteint ses objectifs, notamment la réhabilitation des services de santé, des installations et la remise en service d'un certain nombre de principales pompes rivières pour permettre aux agriculteurs de l'État de rattraper leur retard sur la prochaine saison agricole.