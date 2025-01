Sénégal: Fiscalité - le mouvement 'Farlu Jotna' plaide pour une déclaration fiscale universelle

Le mouvement "Farlu Jotna/Forces vives du Sénégal" soutient les mesures fiscales présentées par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Il plaide également pour l'introduction de la déclaration fiscale universelle qui est la marque d'un Etat moderne. Membre de la coalition présidentielle "Diomaye Président 2024", le mouvement présidé par le Professeur Elhadj Malick Kane est d'avis que la déclaration fiscale universelle offre de nombreux avantages.

"Dans son Discours de politique générale du 27 décembre dernier, notre Premier ministre a accordé, à juste titre, une place prépondérante à la fiscalité", lit-on dans un communiqué du mouvement "Farlu Jotna", présidé par le Professeur Elhadj Malick Kane, qui propose de rendre universelle la déclaration fiscale annuelle. "Chaque foyer, indépendamment de ses ressources, devrait déclarer ses revenus et sa fortune pour l'année écoulée", souligne la note.

Pour le professeur Elhadj Malick Kane, l'usage du droit de vote et la contribution fiscale sont les deux faces d'une même pièce. "Avec son droit de vote, le citoyen fixe des priorités politiques. Avec l'impôt, il les rend possibles", estime le Pr Kane. "Depuis plus de 60 ans, le droit de vote est universel au Sénégal. Pourquoi la déclaration fiscale ne la serait-elle pas ? Pour notre mouvement, c'est une question de cohérence et de responsabilité. Les citoyens et résidents sénégalais ont des droits tels que celui d'être formés ou d'être soignés. Corollaire de ces droits, ils ont le devoir de participer au financement des politiques publiques et infrastructures. Il va de soi, que cette contribution est dépendante des ressources des individus. Les plus démunis ne doivent pas être soumis à l'impôt", argumente-t-il.

Le Pr ElHadj Malick Kane rappelle, dans ce sens que la déclaration fiscale universelle offre de nombreux avantages. A l'en croire, elle faciliterait l'élaboration de statistiques. Également, poursuit-il, "elle contribuerait à reconnaitre l'existence de millions de travailleurs du secteur informel, elle offrirait les références pour l'attribution des aides sociales. Elle est incontestablement la marque d'un Etat moderne".