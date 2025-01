Sénégal: Pape Thiaw, entraineur des «lions de la teranga» - «On assume notre statut de favori»

«On était impatient de découvrir le tirage en tant qu'entraîneur de l'équipe. On est tombé sur la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Ce sont des équipes qui se sont battues pour arriver à ce stade ; donc on se doit de les respecter. On fera de notre mieux pour être au rendez-vous, surtout pour le peuple qui est toujours derrière nous.

Tanger est une belle ville, il y a certes des Sénégalais mais le plus gros de la communauté est à Casablanca et Fez. Mais je pense que les Sénégalais seront au rendez-vous et peu importe où l'équipe ira jouer.

Avec le Congo, il nous reste encore un match pour les éliminatoires de la Coupe du monde chez eux. Aujourd'hui, on se retrouve dans le même groupe pour la CAN. Mais le Sénégal n'a plus à craindre une équipe, au contraire, vu l'effectif que nous avons, ce sont les équipes adversaires qui doivent faire attention. On assume notre statut de favori.

Le 18 janvier, j'aimerais qu'on soit chez nous à fêter notre sacre avec toute la population qui nous a toujours donné beaucoup d'amour et de soutien.»