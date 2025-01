Afrique: Tirage au sort CAN Maroc 2025 - Le Sénégal tire son épingle du jeu

Tirage clément ! Moustapha Hadji n'a pas eu la main lourde en envoyant les Lions du pays de la Teranga en compagnie de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. Le Sénégal ne pouvait pas espérer. Les Lions seront dans la ville de Tanger et vont ouvrir le bal le 23 décembre 2025 contre le Botswana, petit poucet du groupe D pour terminer le 30 décembre par le Bénin. Le choc face aux Léopards est prévu le 27 décembre.

Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana! Ce sont les quatre équipes qui composent la poule D dont le tirage au sort a été effectué hier, lundi 27 janvier au Théâtre National de Rabat au Maroc. Les Lions vont occuper l'hôtel Fairmont de Tanger et vont livrer leur premier match contre le Botswana. Ce sera le 23 décembre. Il sera suivi du choc face aux Léopards de la RD Congo, demi-finalistes de la dernière coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, les deux formations partagent déjà la même poule pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde United 2026. Les Congolais ont déjà réussi une belle opération en tenant en échec les Lions au stade du Président Abdoulaye Wade (1-1). Ce qui promet de chaudes empoignades à Kinshasa ou à Lumumbashi qui sera transformé pour l'occasion en un véritable chaudron.

Le dernier match des Lions contres les Écureuils du Bénin ne sera pas non plus une partie de plaisir. Et pour cause ! Si le Sénégal réussit le plus souvent à battre le Bénin à domicile, les déplacements à Cotonou n'ont pas été si simples. La dernière en date, les deux équipes s'étaient quitté sur un score nul (1-1) avec une égalisation béninoise dont on se souviendra encore longtemps.

Deux champions d'Afrique par poule

L'autre fait marquant de ce tirage au sort qui a réuni beaucoup de légendes du football africain, c'est que dans chaque poule, il y a deux équipes anciens champions d'Afrique.

Dans la poule A, il y a le Maroc et la Zambie. Dans le groupe B, l'Egypte retrouve l'Afrique du Sud. Le Nigeria et la Tunisie forment la poule C. Sans occulter le choc entre l'Algerie et le Burkina Faso qui rappelle de mauvais souvenirs aux deux formations.

Par ailleurs, il faut noter que le Maroc envisage d'organiser une belle CAN pour mieux préparer son Mondial 2030 qu'il coorganise avec le Portugal et l'Espagne.

Résultats du tirage au sort

Groupe 1

A1- Maroc

A2-Mali

A3-Zambie

A4-Comores

Groupe B

B1-Égypte

B2-Afrique du Sud

B3-Angola

B4-Zimbabwe

Groupe C

C1-Nigeria

C2-Tunisie

C3-Ouganda

C4-Tanzanie

Groupe D

D1-Sénégal

D2-Rd Congo

D3-Bénin

D4-Botswana

Groupe E

1-Algérie

E2-Burkina Faso

E3-Guinée Équatoriale

E4-Soudan