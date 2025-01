Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de transport de gaz naturel par canalisation au Sénégal, APIX-S.A et Réseau Gazier du Sénégal (RGS S.A) ont décidé de mutualiser leurs compétences.

A cet effet, un Protocole d'Accord a été signé hier, lundi 27 janvier 2025, par les deux entités. Ce partenariat stratégique vise à faciliter la libération et la sécurisation des emprises des segments du projet de réseau de gazoducs du Sénégal.

L'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX S.A) et le Réseau Gazier du Sénégal (RGS S.A) ont signé hier, lundi 27 janvier 2025, un Protocole d'Accord marquant le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux entités. Ce partenariat stratégique vise à faciliter la libération et la sécurisation des emprises des segments du projet de réseau de gazoducs du Sénégal, avant le démarrage des travaux de construction. Il définit les conditions et les modalités selon lesquelles APIX S.A mettra à la disposition de RGS S.A une assistance technique pour la mise en oeuvre des Plans d'actions de réinstallation («PAR») et pour la gestion des enjeux sociaux associés au projet.

La mutualisation des compétences et l'optimisation des ressources entre APIX S.A et RGS S.A garantiront une mise en oeuvre du projet conforme aux standards et normes requis pour les infrastructures gazières. «La signature de cet accord incarne bien qu'une simple formalité. Elle illustre une synergie institutionnelle fondée sur la complémentarité des compétences et non sur la concurrence. Elle constitue une étape clé dans la mise en oeuvre de la Stratégie énergétique nationale, qui représente un pilier fondamental de la transformation économique et sociale de notre pays», indique Bakary Séga Bathily, Directeur général de l'APIX-SA.

Selon lui, la mission de l'APIX consistera à accompagner, grâce à son expertise en ingénierie sociale, la libération préalable des emprises nécessaires aux travaux du réseau de gazoducs, contribuant ainsi à l'objectif de souveraineté énergétique du Sénégal. «Nous travaillerons étroitement avec les personnes affectées, dans le respect des normes sociales et environnementales applicables au déplacement involontaire de populations», rassure-t-il.

M. Bathily a annoncé que, dans les jours et semaines à venir, ses équipes vont se déplacer sur le terrain, en particulier sur le segment Nord qui traverse les régions de Louga et Saint-Louis. Selon lui, ces déplacements auront pour objectif de rencontrer les parties prenantes, de dialoguer avec elles et de poser les bases pour une libération effective et apaisée des emprises nécessaires au démarrage des travaux.

Pape Momar Lo, Directeur général du réseau gazier du Sénégal, trouve que ce partenariat s'inscrit dans la garantie d'une mise en oeuvre efficace de ce projet. «L'APIX qui a pu montrer toute son expertise dans tout ce qui concerne la libération d'emprises, est le partenaire idéal qui rassure aujourd'hui RGS. Parce que nous sommes dans un projet prioritaire que nous devons délivrer assez rapidement. Nous devons donc avoir les meilleurs partenaires pour nous garantir une libéralisation d'emprises apaisée dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais», soutient-il.