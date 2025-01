Le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (RESTIC) appelle à «la réhabilitation du Conseil National du Numérique (CNN) comme organe de consultation et de veille», en prélude au lancement du «New Deal Technologique», prévu pour le 24 février 2025.

Le «New Deal Technologique» est un projet d'envergure qui ambitionne de «moderniser l'Administration publique et renforcer l'efficacité des services administratifs avec des plateformes numérisées et digitalisées». Selon le RESTIC, cette initiative reflète «une volonté politique de faire des réseaux numériques et digitaux un outil de management public efficace et rapide, agile et transparent», lit-on dans un communiqué.

Aussi, pour atteindre ces objectifs, le RESTIC rappelle les directives données par le président de la République lors du Conseil des ministres du 12 juin 2024. Ainsi, parmi les mesures prioritaires identifiées, figurent : «Une bonne maîtrise du patrimoine numérique du Sénégal et la mise en place d'un modèle de gouvernance adapté des infrastructures numériques publiques ainsi que des données à travers un nouveau cadre législatif relatif aux données personnelles et à l'encadrement de l'hébergement des données nationales», précise la source. Il y a également «L'accélération de la digitalisation intégrale des administrations et la définition d'une Stratégie nationale avancée de cybersécurité afin de renforcer la confiance dans le secteur numérique».

Par ailleurs, le RESTIC estime que «la transformation numérique passera par la relance du Conseil National du Numérique», une commission consultative créée le 9 novembre 2018. En effet, cet organe doit «contribuer à accélérer le processus de transformation technologique, à travers la Stratégie "Sénégal numérique 2025" (SN 2025)», souligne le communiqué. Dans cette perspective, le RESTIC, exhorte le ministre de l'Économie Numérique et des Télécommunications «à une évaluation exhaustive de la SN 2025, le cas échéant par un cabinet privé indépendant, afin de capitaliser sur les acquis indéniables mais aussi sur les limites et manquements».