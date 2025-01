Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le SG adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'Otan

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu, mardi au siège de l'Etat-major de l'ANP, M. Javier Colomina, Secrétaire général adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l'Otan, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Ont pris part à cette rencontre, des Généraux-majors et des Généraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation de l'Otan.

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation hôte, le Général d'Armée a souligné que "cette visite reflétait la volonté des deux parties à renforcer la coopération commune dans le cadre de l'instauration des exigences de la stabilité et de la sécurité régionales".

"Votre visite reflète l'intérêt réservé par l'Otan au renforcement du dialogue avec l'Algérie, notamment en ce qui concerne l'instauration des facteurs de la stabilité et de la sécurité régionales. Elle constitue également une opportunité pour échanger les points de vue sur la situation dans la région et examiner les voies et moyens de développement de la coopération commune", a-t-il ajouté à l'adresse du responsable de l'Otan.

"Nous considérons le dialogue méditerranéen de l'Otan, auquel l'Algérie a adhéré en 2000, un cadre important qui permet de mener des concertations sur les questions de sécurité commune et de lutter plus efficacement contre les menaces qui affectent la sécurité de la région. Cette dernière étant une préoccupation permanente pour les pays des deux rives de la Méditerranée, l'Otan a adopté, lors du congrès de l'Organisation, tenu à Washington le mois de juillet passé, le Plan d'action du voisinage méridional que vous êtes chargé de le coordonner", a-t-il relevé.

Le Général d'Armée a souligné que "l'engagement des deux parties dans le sens de la valorisation des mécanismes de coopération, a permis d'établir un partenariat solide et fructueux, qui permettra d'envisager de nouvelles opportunités pour une coopération utile et plus dense, pour les deux parties".

"Le dialogue entre l'Algérie et l'Otan traduit l'engagement des deux parties dans le sens de la valorisation des mécanismes de coopération, ce qui leur a permis d'établir un partenariat solide et fructueux qui se distingue par une dynamique de concertation, de coordination et d'échange d'expériences, qui s'est consolidée à la faveur des visites de haut niveau, effectuées de part et d'autre", a-t-il noté.

"Tout en valorisant le niveau actuel de cette coopération, j'estime que notre coopération connaitra un nouvel élan, à la faveur de l'adoption du Programme de partenariat individuel, en cours d'examen, ce qui permettra d'envisager, pour les deux parties, de nouvelles opportunités pour une coopération utile et plus dense", a poursuivi le Général d'Armée.

De son côté, M. Javier Colomina s'est félicité de "la ferme volonté affichée par la partie algérienne pour promouvoir la coopération militaire bilatérale", en saluant "les efforts et le rôle axial de l'Algérie dans le domaine du maintien de la sécurité et de la stabilité de la région", conclut le communiqué.