Alger — Après la déception suscitée par l'élimination prématurée de l'équipe nationale de handball au premier tour du dernier Mondial, les pouvoirs publics ont appelé le ministre des Sports, M. Walid Sadi, suite à la démission de la présidente de la Fédération algérienne de handball, à tenir l'Assemblée générale et l'Assemblée élective dans les délais impartis, conformément aux statuts de la Fédération, et à présenter un rapport détaillé sur la gestion de cette dernière et la participation de l'équipe nationale de handball au Mondial.

Les pouvoirs publics ont également enjoint au ministre des Sports d'œuvrer à définir une politique sportive visant à développer tous les sports collectifs et individuels, tout en s'employant à promouvoir le sport scolaire et universitaire, conformément aux instructions du président de la République pour la réhabilitation du sport scolaire, qui était un véritable réservoir de jeunes talents et de champions ayant hissé haut les couleurs nationales sur les scènes continentale et internationale.

Afin de définir une politique sportive performante, il importe d'associer les experts, les spécialistes et les sportifs, en mettant à contribution les compétences nationales et internationales.