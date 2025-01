Ile Maurice: La deuxième édition prévue ce jeudi

Le Run & Connect Monthly Time Trial en sera à sa deuxième édition ce jeudi 30 janvier. Organisé par Olympia Sports en collaboration avec le Labourdonnais Sports Club (LSC), cette course chronométrée inédite dans le Nord met l'accent sur la performance individuelle et l'amélioration continue. Le départ sera donné sur les terrains du LSC.

Chaque dernier jeu- di du mois, cette course originale invite les amateurs de sport, débutants ou confirmés, à repousser leurs limites sur des circuits de 3 km et 8 km tracés au cœur du Domaine de Labourdonnais.

Plus qu'une simple course, le Run & Connect permet d'évaluer les performances sportives de chaque participant. En enregistrant les chronos, la course permet aux inscrits de suivre leurs progrès mois après mois tout en se confrontant à d'autres coureurs dans un esprit de camaraderie et de dépassement de soi. Une véritable occasion pour les passionnés de relever un défi et à vivre une aventure sportive enrichissante.

« Cette initiative s'inscrit dans la volonté du Domaine de Labourdonnais de promouvoir un mode de vie sain et actif, tout en offrant un espace convivial où se créent des moments inoubliables. Le but du Run & Connect est de proposer une course qui stimule la performance individuelle. Lors de la première édition en novembre dernier, plus d'une centaine de coureurs ont répondu présent. Nous espérons les retrouver, ainsi que de nouveaux visages, pour cette nouvelle édition. », indique Simon Toulet, Sports Facilities Operation Manager du Labourdonnais Sports Club.

Les frais de participation sont à Rs 250 en pré-inscription et à Rs 300 sur place le jour de l'événement. L'inscription est gratuite pour les membres du Labourdonnais Sports Club. Le départ se fera à 17h30. Les participants sont répartis en deux catégories : enfants (17 ans et moins) et adultes (18 ans et plus).

Un moment festif sui- vra la course avec stands gourmands, boissons rafraîchissantes, DJ pour l'ambiance, et des activités pour toute la famille. Plusieurs lots seront aussi à remporter.