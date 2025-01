Ile Maurice: Le MJS apporte son soutien à Adrien Toulet

L'honorable Deven Nagalingum a accueilli Adrien Toulet, champion de Maurice junior de triathlon, à son bureau, au Ministère de la Jeunesse et des Sports, le 28 janvier. Félicitant le triathlète pour ses performances réalisées aux championnats de Maurice de triathlon le 19 janvier, le Ministre lui a donné l'assurance que le MJS l'aiderait dans sa préparation en vue des prochains championnats d'Afrique de triathlon et d'autres échéances à venir.

« Quand il y a un jeune athlète prometteur qui fait honneur au pays, sans hésitation on doit l'aider. On va investir là il faut investir » a déclaré le Ministre Nagalingum. Ce dernier a fait comprendre que le MJS est en contact avec des sponsors qui se disent prêts à aider les athlètes qui ont besoin de soutien pour atteindre leurs objectifs sportifs. Cette aide du MJS en faveur Adrien Toulet vient à point nommé pour le jeune triathlète qui ne cache pas son souhait de passer pro dans l'avenir. Le 2 février prochain, il regagnera de nouveau l'Afrique du Sud où il intégrera bientôt une section de haute performance à 'Stellenbosch Accademy of Triathlon'. Cette préparation l'aidera, entre autres, pour les prochains championnats d'Afrique de triathlon qui se dérouleront à Nelson Mandela Bay, Afrique du Sud, les 5 et 6 avril prochains.

Xavier Toulet, père d'Adrien, présent dans le bureau du Ministre des Sports mardi, lui a expliqué l'importance de s'entraîner actuellement en Afrique du Sud. « D'intégrer cette section de haute performance lui permettra d'avoir un frottement avec des athlètes de calibre alors qu'à Maurice, il n'y a personne de son niveau dans sa catégorie d'âge. Cette expérience le tirera vers le haut. Sa section de haute performance a le projet d'emmener ses 4 meilleurs athlètes, dont Adrien, à des compétions en juin- juillet en Europe. Il faudrait l'aide de sponsors » a-t-il dit. Ce à quoi le Ministre des Sports a répondu : « On va l'aider. On va trouver les moyens de le faire ».

Avant qu'Adrien et Xavier Toulet ainsi qu'Alain St Louis (président de la FMTri) ne quittent le bureau du Ministre des Sports, celui-ci a eu des mots très forts à l'adresse du jeune triathlète. « Le pays entier te regarde, pas seulement le Ministre et le Ministère des Sports. Tu as un chemin à parcourir. On va te suivre. Tu réussiras. Cela viendra avec la persévérance, la détermination et le soutien de ceux qui t'entourent. Quand on est bien entouré c'est très important » a ajouté Deven Nagalingum.

Le Ministre des Sports (à g) avait accueilli Adrien Toulet (c) ainsi que son père Xavier et Alain St Louis (g), président de la FMTri.

Déclarations

Adrien Toulet, 18 ans :

C'est à l'âge de 7 ans que j'ai commencé la natation (CNSP et Bigsplash). Mais c'est à l'âge de 13 ans que j'ai commencé à pratiqué le triathlon régulièrement. D'être reçu par le Ministre et d'être assuré d'avoir le soutien du MJS pour ma préparation est comme une récompense pour mes efforts. C'est un grand soulagement. Cela fait plaisir de voir que le Minsitre des Sports est derrière moi pour mon sport. C'est une grosse motivation. J'ai aussi l'impression que le pays est derrière moi. Je ferai mon maximum pour atteindre mes objectifs. Je pars à Stellenbosch le 2 février pour 3 mois. Le 15 février, en Afrique du Sud, je serai sur la distance sprint (750 m natation - 20 km vélo, 5 km course à pied). Je communiquerai mes résultats à la FMTri.

Xavier Toulet, ancien Vttiste :

A ses débuts je l'entraînais à vélo. Boris Toulet, son oncle et ancien champion de Maurice de triathlon, l'entraînait pour la course à pied. Plus tard on a dû trouver un entraîneur qui superviserait tous ses entraînements. A ce jour, nous estimons que sa préparation en Afrique du Sud est un plus. Il y a acquis d'autres tactiques de courses et a plus d'expérience qu'avant.

Alain St Louis, président de la FMTri :

Il y a aucun doute que le triathlète qui a le potentiel pour continuer la route est Adrien Toulet. Il mérite une assistance pour continuer à vivre sa passion. Je remercie le Ministre des Sports qui a répondu promptement à notre appel. Il a déjà promis que le MJS aidera Adrien dans les semaines à venir et même après. On fait confiance à Adrien qui est un triathlète performant et sérieux. Toutes les informations concernant ses performances et sa préparation seront communiquées à la FMTri qui se chargera ensuite de les transmettre au MJS.