Algérie: Bordj Badji-Mokhtar - Sensibilisation sur les opportunités de développement de l'entrepreneuriat

Bordj Badji-Mokhtar — Les opportunités de développement de l'entrepreneuriat et de l'investissement en milieu des jeunes ont été au centre d'une journée de sensibilisation animée à Bordj Badji-Mokhtar, dans le cadre d'une caravane de formation menée à l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Placée sous le signe "Perspectives de développement économique par les bras des jeunes", cette caravane vise à encadrer les jeunes de la région, promouvoir leur potentiel et les sensibiliser aux multiples opportunités et mécanismes préconisés par l'Etat leur permettant de s'insérer dans le monde entrepreneurial, générateur de richesses et levier de développement économique, a affirmé le vice-président du CSJ, Anis Abdelillah Ayloul.

Le CSJ cherche, à travers cette rencontre qui sera suivie d'autres dans les régions frontalières de Timiaouine et In-Guezzam, à examiner les voies de renforcement du tissu entrepreneurial et les modalités de montage de microentreprises dans la région, a indiqué, de son côté, le président de la commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'économie de la connaissance, Zakaria Boukheloua.

Pour sa part, le wali de Bordj Badji-Mokhtar, Mahfoud Benflis, a souligné que la région renferme d'importantes opportunités à même de promouvoir le concept entrepreneurial, ajoutant que cette initiative devrait être mise à profit pour mieux percevoir l'importance de l'entrepreneuriat en tant que facteur principal de développement socioéconomique, notamment dans cette région frontalière.

Le rôle des activités commerciales libres dans le développement économique et la réunion des conditions idoines pour le développement de l'investissement ont également été mis en exergue par le chef de l'exécutif de la wilaya qui a explicité la démarche d'intégration de la région de Timiaouine parmi les zones de libre-échange pour promouvoir les activités commerciales avec les pays voisins.

La caravane de formation devra sillonner les régions de Tin-Zaouatine et Timiaouine, dans le cadre de la mise en oeuvre des engagements du CSJ portant intégration des jeunes dans la dynamique économique et la suggestion de solutions innovantes et appropriées aux spécificités des régions, ont indiqué les organisateurs.