Algérie: Soixante-huitième anniversaire de la grève des huit jours - Expositions, conférences et inspection de projets de développement à l'Ouest du pays

Oran — Les cérémonies de commémoration du 68e anniversaire de la grève des huit jours (28 janvier-4 février 1957), organisées, mardi à l'Ouest du pays, ont été marquées par des expositions, des conférences sur cet événement historique, ainsi que par l'inspection de projets de développement supervisés par les autorités locales, en collaboration avec la famille révolutionnaire et l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA).

A Oran, une conférence historique consacrée à cet événement a été organisée à l'initiative de l'Université Oran 1 Ahmed Ben Bella, en coordination avec le Laboratoire d'histoire de l'Algérie (sources et biographies) et le musée du Moudjahid de la wilaya.

Lors de cette rencontre, il a été souligné que la grève des huit jours a constitué une étape cruciale dans le parcours de la guerre de libération nationale, notamment en raison des développements politiques, militaires et diplomatiques qui en ont découlé.

A noter que le bureau de wilaya de l'UGCAA d'Oran a également programmé une rencontre pour marquer cet événement.

A Sidi Bel Abbes, la direction locale des Moudjahidine et des Ayants-droit a organisé, sur une période de trois jours, une exposition au niveau du planétarium du chef-lieu de la wilaya, mettant en avant diverses activités historiques, culturelles et artisanales.

Une conférence historique animée par des universitaires et des moudjahidine ayant vécu cet événement est prévue, au courant de la semaine au musée de wilaya du Moudjahid, a fait savoir la direction concernée.

A Saïda, le Théâtre régional Sirat-Boumediene a accueilli une conférence historique sur le thème : "La contribution des commerçants algériens durant la guerre de libération nationale".

Le professeur universitaire Hassad Abdessamad a affirmé que "cette étape historique a permis de faire entendre la voix du peuple algérien au monde, en démontrant son soutien unanime au Front de libération nationale (FLN) pour l'indépendance".

Le conférencier a également mis en lumière la bonne organisation de la grève, qui a mobilisé les commerçants, provoquant une paralysie économique majeure ayant entraîné d'importants préjudices pour la France. Dans ce cadre, un film documentaire retraçant les détails de l'organisation de la grève, initiée par le FLN à travers tout le pays, a également été projeté.

A Tissemsilt, la Maison de la culture "Mouloud Kacem-Naït-Belkacem" du chef-lieu de wilaya, une exposition de produits locaux et d'artisanat a été organisée à l'initiative de l'Union locale des commerçants et artisans algériens, en coordination avec la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Une conférence historique a été tenue à cette occasion, au cours de laquelle le rôle actif des commerçants et artisans durant la guerre de libération nationale a été mis en lumière. Par ailleurs, une exposition historique retraçant les différentes étapes de la grève et la lutte du peuple algérien pour recouvrer sa souveraineté a été organisée. Une caravane de sensibilisation à la prévention des accidents de la route a également été lancée et traversera les différentes communes de la wilaya.

Dans la wilaya de Tlemcen, les festivités commémoratives, organisées au Palais de la culture Abdelkrim-Dali, ont été marquées par une intervention de l'historien Attar Mohamed. Le conférencier a abordé les conditions internes, les causes, les préparatifs et les résultats de la grève, tout en insistant sur le rôle des commerçants algériens dans la révolution victorieuse et leur parcours après l'indépendance.

A cette occasion, plusieurs commerçants issus de la famille révolutionnaire et d'autres appartenant à la génération postindépendance ont été honorés.

A Tiaret, la pose de la première pierre pour la réalisation de 100 logements publics locatifs a été effectuée, en plus de l'inspection de projets de développement, tels qu'une salle de sport au lycée "Hadj-Ahmed Hattab, l'aménagement du lotissement social de 512 lots à Medroussa, et des travaux dans d'autres communes.

L'avancement des travaux pour la réalisation de 30 logements participatifs, l'aménagement urbain au quartier "Bey Menaouer ", dans la commune de Melakou, la réalisation d'un centre de stockage de céréales et d'une salle de soins à la commune de Sidi Bakhti ont été inspectés à cette occasion.