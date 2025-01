Algérie: Conseil de la nation - Le président de la Commission des affaires étrangères reçoit une délégation parlementaire turque

Alger — Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger du Conseil de la nation, Mohamed Amroune, a reçu, mardi, une délégation parlementaire de la Grande assemblée nationale de Turquie, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Chargé par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger, M. Mohamed Amroune a reçu, en compagnie de membres de la commission, une délégation parlementaire de la Grande assemblée nationale de Turquie, conduite par le président du Groupe d'amitié parlementaire Turquie-Algérie, M. Abdulkadir Ozel", précise le communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion d'aborder l'état et les perspectives des relations bilatérales historiques et privilégiées qui lient l'Algérie et la Turquie, basées sur la coopération, le partenariat et le respect mutuel et marquées par une convergence de positions et de vues sur la plupart des question régionales et internationales, outre les principes et valeurs humaines communes", indique le communiqué.

Les deux partis ont également abordé "la dynamique prometteuse" qui caractérise les relations bilatérales entre les deux pays amis, dans le cadre de l'accord d'amitié et de coopération stratégique global.

A cette occasion, les deux responsables se sont félicités de la qualité du dialogue politique et de la coopération économique ainsi que du volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie, autant d'atouts qui reflètent "la confiance mutuelle" et "la volonté sincère" de se rapprocher davantage, et ce dans le cadre d'un partenariat stratégique durable, sous la conduite des présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune et M. Recep Tayyip Erdogan, ajoute le communiqué.

Les deux partis sont en outre convenues de renforcer la coopération parlementaire avec tous les mécanismes mis en place par la diplomatie parlementaire, notamment à travers les groupes d'amitié, en œuvrant à promouvoir les relations entre les représentants des deux peuples algérien et turc, en adéquation avec le haut niveau des relations officielles privilégiées entre l'Algérie et la Turquie.