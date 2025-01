Algérie: Protection des données à caractère personnel - Appel à solliciter une autorisation d'interconnexion

Alger — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a appelé, mardi dans un communiqué, l'ensemble des organismes qui pratiquent l'interconnexion ainsi que ceux qui mettent en oeuvre les plateformes et les solutions techniques l'obligation de demander auprès de ses services une autorisation d'interconnexion.

"Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 18-07, et afin de s'assurer que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ne comporte pas de menaces au regard des droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée, l'ANPDP rappelle à l'ensemble des organismes qui pratiquent l'interconnexion ainsi que ceux qui mettent en oeuvre les plateformes et les solutions techniques l'obligation de demander auprès de ses services une autorisation d'interconnexion", a précisé la même source.

L'ANPDP a réaffirmé "sa disponibilité permanente, au besoin, tout organisme demandeur".

L'Autorité a expliqué que "dans le cadre de la transformation numérique et de l'amélioration des services publics, plusieurs organismes et institutions utilisent l'interconnexion des fichiers à travers des solutions et des plateformes techniques innovantes. Ces dernières constituent des systèmes d'information permettant l'échange instantané de données et d'informations entre les différentes parties".

"Ces fichiers qui comprennent des données à caractère personnel, objet d'interconnexion, pouvant appartenir à un même ou à plusieurs organismes, ont bien été générés pour une finalité déterminée et non pas pour être exploités via une interconnexion", ajoute le communiqué.