Algérie: Raffa Championnat du pays - Plus de 50 athlètes attendus au coup d'envoi

Alger — Le premier tour du Championnat national doublettes (juniors/seniors) de Raffa dont le coup d'envoi sera donné, mercredi et qui se poursuivra jusqu'au 1er février, à la salle omnisports de Hraoua (Alger), devra enregistrer la participation de plus de 50 joueurs dont 20 filles, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Ce tour, le premier de cinq autres prévus dans différentes wilayas, est organisé par la Fédération algérienne de Raffa et Billard (FARB) en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports d'Alger et la Ligue algéroise de la discipline (LARB).

La présidente de la Ligue algéroise de raffa et billard, Lamia Aissioui a révélé que " ce premier tour du Championnat national (juniors / seniors) de Raffa sera suivi de cinq autres tours qui seront répartis sur cinq wilayas.

Chacun des six tours permettra de qualifier les huit (8) meilleurs athlètes à la phase finale du championnat national et qui à son tour, donnera l'occasion aux entraineurs nationaux de détecter les meilleurs athlètes pour renforcer les effectifs des équipes nationales en prévision des prochaines échéances internationales".

En marge du premier tour du Championnat national (juniors / seniors) de Raffa, les organisateurs ont prévu d'honorer une des figues emblématiques de la discipline en Algérie, l'ex-président de la FARB pour plusieurs mandats, Abdelkader Triaki.

Outre les différents postes qu'il a occupés en Algérie, Triaki avait aussi présidé la Confédération africaine de Raffa (CAR), entre 2014 et 2017, tout en étant membre actif à l'union arabe de la discipline.

La discipline de Raffa est un sport de boules (tir de rafle), pratiqué en individuel avec 4 boules, et en doublette et triplette avec 2 boules. Les boules sont en matière synthétique et en couleurs.

Concernant les seniors (messieurs), le diamètre de la boule est de 107 mm, et son poids de 920 gr. Pour ce qui est des juniors et des dames, le diamètre de la boule est de 106 mm, et son poids de 900 gr.