Algérie: Le ministère de la Jeunesse participe au Caire à la 2e réunion du comité de pilotage et de suivi du Cadre régional pour les Etats arabes

Alger — Le ministère de la Jeunesse, prendra part, mercredi et jeudi au Caire, aux travaux de la 2e réunion du Comité de pilotage et de suivi du Cadre régional pour les Etats arabes (2023-2028), indique mardi, un communiqué du ministère.

"Chargé par le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui, le directeur de la Coopération, Dahmane Adimi, prendra part aux travaux de la 2e réunion du Comité de pilotage et de suivi du Cadre régional pour pays arabes (2023-2028), prévus les 29 et 30 Janvier au Caire, et ce à l'invitation du Bureau des affaires juridiques au Secrétariat général de la Ligue Arabe et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)", lit-on dans le communiqué.

Cette réunion intervient dans le cadre de l'évaluation périodique des activités et des projets mis en oeuvre au titre du Cadre régional et de la préparation des programmes et des projets communs entre les pays arabes et l'ONUDC "pour être au diapason des mutations mondiales effrénées, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la corruption, la criminalité financière, et la drogue, conformément aux agendas des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour l'année 2030", ajoute le communiqué.