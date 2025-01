Algérie: Boughali supervise la présentation d'une application électronique pour le transfert des questions écrites et orales entre l'APN et le Gouvernement

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a supervisé, mardi, la présentation de l'application électronique "Tadjawob", dédiée au transfert des questions orales et écrites entre l'APN et le Gouvernement.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence de la Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, M. Boughali a indiqué que cette application s'inscrivait dans le cadre du projet de numérisation de l'Assemblée, précisant qu'il ne s'agit pas seulement d'une présentation technique de la plateforme, mais aussi d'une "halte importante pour mettre en lumière une réalisation dont nous sommes fiers, reflétant la capacité de nos cadres d'innover et de contribuer à la réalisation de la transformation numérique".

A cette occasion, il a souligné que cette "action qualitative" traduisait l'engagement de l'APN à suivre les hautes orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui accorde un "intérêt particulier" à la transformation numérique du pays, relevant que cette réalisation constitue un jalon supplémentaire dans le processus de mise en place d'une administration parlementaire moderne répondant aux attentes des élus.

"Parvenir à l'indépendance technologique et à la protection de nos données nationales représente une priorité absolue", a-t-il dit, d'où la nécessité de conjuguer les efforts et d'assurer un climat propice à l'innovation et aux nouvelles idées, afin de garantir la poursuite du développement et de conforter la place de l'Algérie dans le paysage numérique mondial.

Dans ce sens, il a souligné l'importance d'encourager les compétences disposant d'expertise et de capacité d'innovation, notamment dans le domaine numérique à travers le développement d'applications électroniques à même d'accélérer le rythme de travail et d'assurer l'efficacité des performances.

La rencontre d'aujourd'hui "met en avant la réalisation accomplie par un cadre de la direction générale de la législation qui a conçu une application électronique permettant aux députés de soumettre leurs questions à distance, sans avoir à se déplacer depuis leurs wilayas, ce qui leur assure un gain de temps et d'effort et facilite ainsi la transmission de ces questions aux ministres des différents secteurs, de manière fluide et efficace", a-t-il ajouté.

Cette application permet également aux services compétents de suivre avec précision la traçabilité de ces questions, depuis leur dépôt jusqu'à l'émission des statistiques et le tri avancé, ce qui renforce la transparence et l'efficacité du travail, a-t-il expliqué.

De son côté, Mme Krikou a souligné que cette plateforme numérique témoigne de l'intérêt qu'accorde le Gouvernement aux préoccupations soumises.