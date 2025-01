Madagascar: Deci-delà

Taverny

Tao Ravao et Vincent Bucher en duo

Duo de choc, Tao Ravao et Vincent Bucher continuent l'aventure à deux sur presque toutes les scènes. Le 31 janvier, c'est une soirée alliant les musiques créole et malgache qui réchaufferont les cœurs à la Médiathèque de la Ville de Taverny en France. Faisant la route ensemble depuis des lustres, les deux artistes conjuguent les genres et les styles. Si l'un est un bluesman dans l'âme, l'autre joue les sonorités de la Grande île. L'ensemble donne un mariage harmonieux de la sensibilité traditionnelle malgache des vibes blues et plus encore.

Viavy film festival

Inscriptions closes le 23 février

Après un franc succès de la première édition, Viavy film festival rempile. Initiative de femmes cinéphiles malgaches, Viavy Film festival se concentre surtout sur des œuvres cinématographiques de femmes. L'appel à film étant lancé à l'égard de la gent féminine, les inscriptions se termineront le 23 février si le festival est prévu se tenir au mois de mars prochain. L'objectif premier, mettre en avant les talents féminins dans l'industrie cinématographique. Mettant en avant les réalisatrices, ce festival trouve ses marques dans le milieu du septième art, après la première édition fructueuse de l'an dernier.

Tranompokonolona Betroka

Matsubara jouera les baralahy romantiques

La fête des amoureux approche à grands pas et les artistes ne sont pas en reste. Pour Matsubara, cap sur Betroka. Plus précisément au tranompokonolona le soir de la Saint-Valentin. Le chanteur y jouera le baralahy romantique. Entre le tsapiky, le beko et l'antsa bara, il y a de quoi faire pour faire danser les noctambules. A mi-chemin entre la musique traditionnelle et moderne, les amoureux auront leur part de petit bonheur.