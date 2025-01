Algérie: La caravane 'Jeunes et Mémoire nationale' fait halte à Skikda

Skikda — La caravane "Jeunes et Mémoire nationale" a fait halte mardi dans la wilaya de Skikda, sa troisième station après Biskra et Batna, dans le cadre d'une tournée devant sillonner six wilayas du pays.

La première destination de la caravane à Skikda a été le stade 20 août 1955 de la ville à l'entrée duquel se trouve un bulldozer utilisé jadis par l'occupant français pour enterrer au milieu du même stade les chouhada de l'offensive du 20 août 1955.

Au Musée régional du Moudjahid colonel Ali Kafi, les participants à la caravane ont pris connaissance des évènements majeurs de la Révolution de libération nationale dans cette wilaya relatée par des historiens et des moudjahidine.

L'Enseignant d'histoire à l'Université de Skikda et président du comité scientifique du musée, Toufik Salhi, a mis l'accent dans son intervention à l'occasion sur le rôle des jeunes dans la préservation de la Mémoire nationale par leur association à la célébration des différentes occasions historiques afin de leur permettre de s'imbiber des valeurs de la révolution.

Des moudjahidine ont également pris part à la rencontre dont Allaoua Alakmi (92 ans) qui avait rejoint les rangs de l'Armée de libération de nationale à l'âge de 22 ans et a participé à l'attaque de l'aéroport militaire de l'occupant français durant l'offensive du 20 août 1955 et Yahia Amar qui avait 20 ans lorsqu'il a rejoint la révolution en 1956.

Ces deux combattants de la liberté ont invité les jeunes à ne pas oublier les chouhada et les moudjahidine qui au péril de leurs vies ont levé les armes contre le colonisateur et à être à la hauteur de la responsabilité et contribuer à la construction d'une Algérie puissante.

De son côté, le président de la commission de la citoyenneté, du bénévolat, de la vie associative et de la participation des jeunes à la vie publique au Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Moussa Nouri, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que le CSJ tend à travers cette caravane à encourager les jeunes à s'intéresser à l'histoire nationale pour enraciner en eux les valeurs et constantes nationales.

La caravane s'est également rendue vers le monument commémoratif de la localité Zamane, dans la commune de Bouchtata qui avait accueilli les préparatifs de l'offensive du Nord constantinois sous le commandement du chahid Zighoud Youcef puis vers le monument érigé dans la commune d'Ain Kachra en souvenir de la bataille d'Oued Zegar.

Initiée par le CSJ en coordination avec le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, la caravane se dirigera dans les prochains jours vers Tizi Ouzou, Alger et Tissemsilt avant de clôturer sa tournée par une conférence nationale de synthèse des conclusions de cette tournée, selon les organisateurs.