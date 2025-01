Tunisie: Nizar Ayari nommé PDG de l'Office National des Fourrages

Nizar Ayari, ingénieur en chef, a été nommé président-directeur général de l'Office National des Fourrages, conformément à un décret publié par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et publié mardi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Depuis sa création le 10 janvier 2024, l'Office National des Fourrages travaille à contribuer à l'élaboration des stratégies nationales et sectorielles pour promouvoir les ressources fourragères, gouverner leur gestion, déterminer et fournir les besoins annuels en ressources fourragères pour le cheptel, ainsi qu'à produire, importer, distribuer et commercer ces ressources, en plus de constituer des stocks de réserve et d'effectuer toutes les interventions nécessaires pour réguler le marché et participer à la réalisation des études techniques et économiques liées au système des fourrages, y compris les estimations des coûts de production.