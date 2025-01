Maroc: Le Pr Mohamed Aafif reçoit à Rabat le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon

Rabat — Le professeur d'histoire à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Mohammed V, Mohamed Aafif, s'est vu décerner mardi par l'Ambassadeur du Japon à Rabat, Kuramitsu Hideaki, le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon.

Le Prix a été officiellement attribué à M. Aafif sur décision du ministre des Affaires étrangères du Japon le 8 août 2024, en guise de reconnaissance de ses services remarquables en faveur de la promotion de la compréhension mutuelle entre le Japon et le Maroc et de la consolidation de l'amitié entre les deux nations.

À travers ses cours et ses conseils de recherche à l'université, ainsi que par ses publications, M. Aafif a joué un rôle majeur dans la formation de nombreux spécialistes du Japon au Maroc. Il a également maintenu des liens étroits avec la communauté académique japonaise, facilitant ainsi les échanges universitaires et les collaborations en recherche.

Lors d'une cérémonie organisée à la résidence de l'ambassadeur du Japon, M. Aafif a expliqué que son étude de l'histoire japonaise lui a permis de collaborer avec des professeurs japonais de renom et de superviser des recherches d'étudiants japonais. Il a également enseigné l'histoire du Japon à l'Université Mohammed V, supervisé l'enseignement de la langue japonaise et donné des conférences dans des universités japonaises prestigieuses.

Il a souligné que cette expérience a été remarquable en termes d'échange culturel et académique, avec plusieurs de ses étudiants collaborateurs devenant à leur tour professeurs dans des universités japonaises, et avec de nombreux étudiants marocains poursuivant leurs études au Japon, ajoutant que ses recherches sur l'histoire du Japon ont culminé avec la publication de son ouvrage "Aux origines de la modernisation du Japon 1568-1868", qui est devenu une référence indispensable dans le monde arabe.

Par ailleurs, M. Aafif a affirmé que "connaître l'Autre est un moyen de se connaître soi-même", faisant remarquer que l'exploration des succès des autres éclaire les défauts à éviter et que la bonne compréhension entre les peuples mène à la paix et au développement. Il a, en outre, souligné que "son expérience avec le Japon était un des moyens d'atteindre ces objectifs ajoutant une dimension enrichissante à sa carrière académique et à ses contributions bilatérales".

De son côté, l'ambassadeur du Japon au Maroc a mise en avant l'importance des contributions de M. Aafif dans l'étude de l'histoire moderne japonaise, depuis la période Edo jusqu'à la période Meiji, au cours de ses 33 années d'affiliation à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Mohammed V.

L'ambassadeur a également fait remarquer que le professeur a joué un rôle important dans la formation de nombreux spécialistes et passionnés du Japon au Maroc, grâce à ses cours, à ses orientations de recherche et à ses écrits académiques, saluant l'engagement exceptionnel du professeur dans la promotion des études japonaises au Maroc, notamment par ses nombreuses conférences à l'Académie du Royaume du Maroc et ses collaborations continues avec la communauté académique japonaise.

En outre, l'ambassadeur a mis en exergue le rôle de M. Aafif dans l'établissement d'un dialogue académique fructueux entre le Maroc et le Japon, ce qui a permis de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Le Prix du ministre des Affaires étrangères du Japon est décerné aux personnalités et aux organisations ayant contribué à la consolidation des liens d'amitié entre le Japon et leurs pays respectifs.