Congo-Kinshasa: Des ambassades attaquées par des manifestants à Kinshasa

Plusieurs ambassades ont été attaquées, le 28 janvier, dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) par des manifestants dénonçant le conflit dans l'Est de ce pays.

Les ambassades concernées sont celles du Rwanda, de l'Ouganda, de France, de Belgique et des Etats-Unis. Dans la matinée, elles ont été la cible de manifestants qui ont provoqué des incendies et endommagé des postes de garde. Ces manifestations ont éclaté pour protester contre les violences dans l'Est de la RDC. Les manifestants reprochent aux ambassades occidentales leur passivité dans les événements en cours à Goma.

Le mouvement rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise, a, en effet, réussi à s'emparer de vastes territoires dans la province du Nord-Kivu, riche en minerais. Ces dernières semaines, les rebelles ont progressé à une vitesse fulgurante vers la ville principale de Goma, dans laquelle ils sont entrés le 27 janvier.

En réaction à ces attaques rapidement maîtrisées, sur X, le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, a déclaré que la police avait rapidement rétabli l'ordre et renforcé les mesures de sécurité dans toutes les ambassades tout en condamnant les actes de vandalisme et de violence. Des condamnations relayées unanimement par l'Union européenne (UE) et toutes les ambassades concernées.

L'UE a appelé, le 28 janvuer, à la protection des installations diplomatiques. "Ces développements sont en cours au moment où nous parlons, mais de manière générale, l'Union européenne appelle à la protection des installations diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne, et condamne toute attaque contre des ambassades étrangères", a indiqué un porte-parole de la Commission, interrogé lors du point presse de la mi-journée.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé les attaque sur X en ces termes : «L'ambassade de France à Kinshasa a été attaquée ce matin par des manifestants, qui ont provoqué un incendie désormais maîtrisé. Ces attaques sont inadmissibles. Tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité de nos agents et ressortissants.»

Le Kenya a également vivement réagi contre l'attaque de son ambassade à Kinshasa par une "foule déchaînée". "Le Kenya est profondément préoccupé par les attaques contre les bureaux et le personnel de notre ambassade à Kinshasa", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, en affirmant, par ailleurs, que celle de l'Ouganda a également été attaquée.