Afrique: Andry Rajoelina à Dar-es-Salam - « Défi d'installer 250 MW supplémentaires cette année »

Le président Andry Rajoelina a lancé un appel à la solidarité africaine pour concrétiser la mise en oeuvre du programme « Mission 300 », qui vise à fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Le chef de l'État malgache a participé hier au Sommet des chefs d'État et de Gouvernement sur l'énergie, organisé à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Plus de 1 000 participants, composés de dirigeants politiques, d'acteurs économiques et de membres de la société civile issus des pays africains, étaient présents. L'objectif principal de cette rencontre, soutenue par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Groupe de la Banque mondiale, est de concrétiser l'accès universel à l'énergie sur le continent africain. Actuellement, plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité.

Pour Madagascar, le taux d'accès reste faible : seulement 36 %, selon les statistiques officielles. Par ailleurs, sur une capacité installée de 828 MW, seuls 478 MW sont disponibles, soit une perte de 60 %, en raison du vieillissement et de la détérioration des centrales. Dans son discours, le président Rajoelina a attiré l'attention de ses homologues africains sur les immenses richesses et potentiels énergétiques du continent, citant notamment les cours d'eau propices aux barrages hydroélectriques, l'ensoleillement exceptionnel favorable à l'énergie photovoltaïque et les vents puissants adaptés à l'éolien. « Nous avons tout en main pour transformer nos pays et réécrire l'histoire énergétique de l'Afrique », a-t-il déclaré, soulignant que l'absence d'énergie freine le développement et l'industrialisation.

Financements

« En ce qui concerne Madagascar, nous avons fait le choix d'accélérer la transition énergétique du pays », a affirmé le président. Il a évoqué plusieurs projets structurants en cours pour rattraper le retard énergétique de la Grande île, notamment la réalisation d'un parc solaire de 50 MW, déjà en construction. Durant ce sommet, Andry Rajoelina a également annoncé : « Cette année, nous lançons le défi d'installer 250 MW supplémentaires... Nous nous engageons à mettre en service 1 000 MW au total dans les 4 prochaines années, avec 750 MW d'investissements privés et 250 MW financés par l'État. » Par ailleurs, il a précisé que, d'ici cinq ans, de grands projets hydroélectriques seront installés, permettant d'ajouter 380 MW au réseau national.

Rencontres bilatérales

Conscient que la transition énergétique nécessite des investissements massifs, Andry Rajoelina a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers pour accompagner ces projets et accélérer les financements. Il a exhorté la BAD, la Banque mondiale et d'autres partenaires à investir davantage dans les initiatives énergétiques. Madagascar, comme une douzaine d'autres pays africains, a également ratifié la Déclaration de Dar es Salaam sur l'accès à l'énergie. En marge du sommet, le chef de l'État a tenu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec le président de la BAD, le président de la Banque mondiale et le Directeur général de « Mission 300 ». Tous ont réaffirmé leur soutien à Madagascar dans sa démarche de transition énergétique.