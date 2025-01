Madagascar: Santé publique - La lèpre touche 37 districts sur 114

Plus d'un millier de nouveaux cas de lèpre sont encore notifiés dans plusieurs districts de Madagascar chaque année. Le traitement demeure gratuit.

La lèpre est loin d'être éliminée à Madagascar. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Grande Île figure parmi les six pays africains qui notifient plus de 1 000 nouveaux cas de lèpre chaque année. 37 sur les 114 districts du pays enregistrent encore plusieurs nouveaux cas. D'après toujours les statistiques de l'OMS, 1 659 cas ont été notifiés en 2023 dont 113 enfants. La prise en charge des malades et de son entourage demeure encore gratuite dans le pays. Les patients sont encouragés à rejoindre les centres de santé en cas d'apparition des symptômes. En cette journée mondiale des lépreux, l'OMS rappelle l'importance de la sensibilisation afin de lutter contre cette maladie.

Transmission

La lèpre est une maladie tropicale négligée (MTN) encore présente dans plus de 120 pays, et dont environ 200 000 nouveaux cas sont notifiés chaque année. Elle touche principalement la peau et les nerfs périphériques. En l'absence de traitement, elle peut entraîner des incapacités progressives et permanentes. Elle se manifeste par des lésions de la peau, des nerfs périphériques, de la muqueuse des voies respiratoires supérieures ainsi que des yeux. Les personnes touchées par la lèpre sont atteintes de difformités physiques et sont également confrontées à la stigmatisation et à la discrimination.

Cependant, la lèpre est curable et le traitement à un stade précoce permet d'éviter les incapacités. On pense que la maladie se transmet par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche d'un cas non traité, qui contiennent l'agent étiologique, à la suite d'un contact étroit et prolongé. Le fait d'être occasionnellement en contact avec une personne atteinte de la lèpre (par exemple de lui serrer la main, de la serrer dans les bras, de partager un repas avec elle ou de s'asseoir à côté d'elle) ne suffit pas pour contracter la maladie. Le malade cesse d'être contagieux lorsqu'il commence le traitement.